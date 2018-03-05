Imaguru FinTech Hackathon

Дата проведения: 

с 30.03.2018 по 01.04.2018

Место проведения: 

Бесплатно

C 30 марта по 1 апреля в Имагуру стартап-хабе пройдет IV FinTech Хакатон.

Imaguru FinTech Hackathon собирет более 150 участников  (программистов, дизайнеров, маркетологов, бизнес-аналитиков, специалистов и экспертов банковской и финансовых сфер) , которые будут работать над созданием проектов в одном из самых перспективных и востребованных направлений для стартапов. 

В 2017 году глобальное финтех инвестирование побило новый рекорд: 16,6 млр долларов США были инвестированы  в 1 128 финтех проектов.

Уже можно выделить несколько трендов 2018 года:

1. Искусственный интеллект и IoT
2. Блокчейн и криптовалюты
3. InsurTech RegTech
4. Биометрия и идентификация
5. Big Data Data Science
6. Кибербезопасность

Программа:
Пятница, 30 марта

18:00 Регистрация участников, сбор, приветственный кофе.
18:30 Открытие хакатона. Приветственные слова от организаторов и партнёров
19:00 Выбор идей для работы
20:00 Формирование команд. Старт хакатона

Суббота, 31 марта

9:00 Завтрак на хакатоне
11:00 Чек-поинт
12:00 Менторские сессии
13:00 Обед
15:00 Мастер-класс
16:00 Чек-поинт
17:00 Разработка решений
18:00 Ужин
19:00 Продолжение командной работы
21:00 Movie night

Воскресенье, 01 апреля

9:00 Завтрак на хакатоне
11:00 Чек-поинт
12:00 Менторские сессии
13:00 Обед
15:00 Мастер-класс
16:00 Подготовка финальной презентации
18:00 Финал
20:00 Определение победителей. Награждение
20:30 Afterparty. Networking

Регистрация

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Фабрициуса ,4

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