C 30 марта по 1 апреля в Имагуру стартап-хабе пройдет IV FinTech Хакатон.

Imaguru FinTech Hackathon собирет более 150 участников (программистов, дизайнеров, маркетологов, бизнес-аналитиков, специалистов и экспертов банковской и финансовых сфер) , которые будут работать над созданием проектов в одном из самых перспективных и востребованных направлений для стартапов.

В 2017 году глобальное финтех инвестирование побило новый рекорд: 16,6 млр долларов США были инвестированы в 1 128 финтех проектов.

Уже можно выделить несколько трендов 2018 года:

1. Искусственный интеллект и IoT

2. Блокчейн и криптовалюты

3. InsurTech RegTech

4. Биометрия и идентификация

5. Big Data Data Science

6. Кибербезопасность

Программа:

Пятница, 30 марта



18:00 Регистрация участников, сбор, приветственный кофе.

18:30 Открытие хакатона. Приветственные слова от организаторов и партнёров

19:00 Выбор идей для работы

20:00 Формирование команд. Старт хакатона



Суббота, 31 марта



9:00 Завтрак на хакатоне

11:00 Чек-поинт

12:00 Менторские сессии

13:00 Обед

15:00 Мастер-класс

16:00 Чек-поинт

17:00 Разработка решений

18:00 Ужин

19:00 Продолжение командной работы

21:00 Movie night



Воскресенье, 01 апреля



9:00 Завтрак на хакатоне

11:00 Чек-поинт

12:00 Менторские сессии

13:00 Обед

15:00 Мастер-класс

16:00 Подготовка финальной презентации

18:00 Финал

20:00 Определение победителей. Награждение

20:30 Afterparty. Networking

Регистрация

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Фабрициуса ,4