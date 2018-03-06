IT Entrance 2018

21 апреля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий пройдет ежегодная конференция IT Entrance spring 2018. Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.

IT Entrance даст возможность окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами, пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний, пройти экспресс-собеседование, получить консультацию по выбору курсов и стать обладателем сертификата на бесплатное обучение.

Конференцию обязательно стоит посетить:

Начинающим IT-специалистам

Студентам технических специальностей

Людям, желающим переквалифицироваться в сферу IT

Высокая и стабильная зарплата, мобильность, возможность карьерного роста – все это синонимы работы в IT-сфере.

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:

Какие выбрать курсы и специальности для переподготовки на IT-специалиста;

Какие карьерные возможности и перспективные специальности ждут Вас в сфере IT;

Как найти свою IT-компанию;

Как составить резюме и успешно пройти собеседование в IT-компанию;

Как прокачать английский язык для работы в IT.

Количество билетов ограничено. Успейте попасть на мероприятие и получите возможность оказаться в сфере IT уже завтра.

Организаторами конференции IT Entrance spring 2018 выступают Парк высоких технологий и старейший белорусский IT-портал KV.by. Узнать о том, как прошла конференция осенью прошлого года, можно здесь.