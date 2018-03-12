Xакатон GEN Z

Дата проведения: 

с 17.03.2018 по 18.03.2018

Место проведения: 

Бесплатно

Несмотря на то, что сфера ИT стремительно развивается, создаются условия для реализации проектов, далеко не все стартапы становятся успешными. Одна из причин этому – нехватка ресурсов. Хакатон GEN Z позволит не только реализовать проект с помощью менторов, но и поможет найти команду и даже инвесторов. Если у вас есть стартап в любой ИT сфере, на любом этапе вы можете получить поддержку Startup Team и принять участие в хакатоне. 

На этом мероприятии делаем акцент на привлечении инвестиций, в жюри будут бизнес ангелы, инвесторы. В течение хакатона будут обучающие воркшопы и лекции.

Хакатон проводится в несколько этапов:

1)    Регистрация участников и проектов до 16 марта
2)    Отбор 5-7 проектов, которые будут участвовать в хакатоне 17 марта
3)    18 марта – выступления перед жюри (о своих проектах смогут рассказать все, кто зарегистрировался), определение победителей.

Требования:

  • Проекты IT сферы, возможно участие технических проектов
  • Не больше 4-5 человек в команде, минимум 2
  • Участники хакатона – специалисты IT сферы

Программа:

17 марта: 

  • 9:30 – начало хакатона
  • 10:00 – менторская сессия, работа в командах
  • 12:00 – лекция Александра Шляева (декрет о развитии цифровой экономики, ИТ предпринимательство, общение с проектами ) (возможны изменения)
  • 14:00 – обед
  • 17:00 – воркшоп Евгения Бойко (Дизайн-мышление. Каким образом эмпатия к клиенту позволяет создать инновационные решения?)
  • 20:00 – менторская сессия
  • 21:00 – ужин

18 марта:

  • 9:00 – завтрак
  • 9:30 – подготовка к питчам 
  • 11:00 – презентация проектов жюри, определение победителей

Место проведения: ПВТ ИТ-Академия (ул. Скрыганова, 14)

Регистрация – по ссылке

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Скрыганова, 14

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