Xакатон GEN Z

Несмотря на то, что сфера ИT стремительно развивается, создаются условия для реализации проектов, далеко не все стартапы становятся успешными. Одна из причин этому – нехватка ресурсов. Хакатон GEN Z позволит не только реализовать проект с помощью менторов, но и поможет найти команду и даже инвесторов. Если у вас есть стартап в любой ИT сфере, на любом этапе вы можете получить поддержку Startup Team и принять участие в хакатоне.

На этом мероприятии делаем акцент на привлечении инвестиций, в жюри будут бизнес ангелы, инвесторы. В течение хакатона будут обучающие воркшопы и лекции.

Хакатон проводится в несколько этапов:

1) Регистрация участников и проектов до 16 марта

2) Отбор 5-7 проектов, которые будут участвовать в хакатоне 17 марта

3) 18 марта – выступления перед жюри (о своих проектах смогут рассказать все, кто зарегистрировался), определение победителей.

Требования:

Проекты IT сферы, возможно участие технических проектов

Не больше 4-5 человек в команде, минимум 2

Участники хакатона – специалисты IT сферы

Программа:

17 марта:

9:30 – начало хакатона

10:00 – менторская сессия, работа в командах

12:00 – лекция Александра Шляева (декрет о развитии цифровой экономики, ИТ предпринимательство, общение с проектами ) (возможны изменения)

14:00 – обед

17:00 – воркшоп Евгения Бойко (Дизайн-мышление. Каким образом эмпатия к клиенту позволяет создать инновационные решения?)

20:00 – менторская сессия

21:00 – ужин

18 марта:

9:00 – завтрак

9:30 – подготовка к питчам

11:00 – презентация проектов жюри, определение победителей

Место проведения: ПВТ ИТ-Академия (ул. Скрыганова, 14)

Регистрация – по ссылке.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Скрыганова, 14