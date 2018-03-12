Xакатон GEN Z

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Несмотря на то, что сфера ИT стремительно развивается, создаются условия для реализации проектов, далеко не все стартапы становятся успешными. Одна из причин этому – нехватка ресурсов. Хакатон GEN Z позволит не только реализовать проект с помощью менторов, но и поможет найти команду и даже инвесторов. Если у вас есть стартап в любой ИT сфере, на любом этапе вы можете получить поддержку Startup Team и принять участие в хакатоне.
На этом мероприятии делаем акцент на привлечении инвестиций, в жюри будут бизнес ангелы, инвесторы. В течение хакатона будут обучающие воркшопы и лекции.
Хакатон проводится в несколько этапов:
1) Регистрация участников и проектов до 16 марта
2) Отбор 5-7 проектов, которые будут участвовать в хакатоне 17 марта
3) 18 марта – выступления перед жюри (о своих проектах смогут рассказать все, кто зарегистрировался), определение победителей.
Требования:
- Проекты IT сферы, возможно участие технических проектов
- Не больше 4-5 человек в команде, минимум 2
- Участники хакатона – специалисты IT сферы
Программа:
17 марта:
- 9:30 – начало хакатона
- 10:00 – менторская сессия, работа в командах
- 12:00 – лекция Александра Шляева (декрет о развитии цифровой экономики, ИТ предпринимательство, общение с проектами ) (возможны изменения)
- 14:00 – обед
- 17:00 – воркшоп Евгения Бойко (Дизайн-мышление. Каким образом эмпатия к клиенту позволяет создать инновационные решения?)
- 20:00 – менторская сессия
- 21:00 – ужин
18 марта:
- 9:00 – завтрак
- 9:30 – подготовка к питчам
- 11:00 – презентация проектов жюри, определение победителей
Место проведения: ПВТ ИТ-Академия (ул. Скрыганова, 14)
Регистрация – по ссылке.
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