Python meetup

12 апреля в 19:00 состоится Python митап, организованный SPACE и Kiwi.com. Спикеры компании поделятся своим опытом работы с данными бизнес-аналитики на Kiwi.com с помощью Python.

Участие бесплатное. Заполните регистрационную форму.

Регистрация с 18:30. С 19:00 доклады.

В программе три спикера:

Ondřej Veselý, Developer and Data Engineer at Kiwi.com

Josef Šamánek, BI Tech Lead at Kiwi.com

Jakub Kohút, Database Developer at Kiwi.com

Kiwi.com обрабатывает данные в двух формах – пакетная обработка и потоковая передача.

В первой части выступления докладчик представит платформу Apache Airflow для разработки, планирования и мониторинга рабочих процессов. Эти так называемые «data pumps» выполняют операции извлечения, преобразования и загрузки (ETL) из нескольких разных источников, как внутренних, так и внешних.

Вторая часть митапа будет посвящена работе с потоковыми данными. Чтобы проанализировать все результаты поиска Kiwi.com для классификаторов системы машинного обучения, данные должны обрабатываться «на лету». Ключевые слова для этих частей: Asyncio, агрегация в реальном времени, Redis, protocol buffers, Google Pub/Sub и Google BigQuery.

Не забывайте регистрироваться.

Место проведения: Минск, ул. Октябрьская 16/4