Семинар "Почему все волнуются о GDPR?"

Семинар от международной юридической фирмы VILGERTS и прибалтийской IT-компании Datakom.

Работаете с европейскими клиентами? Тогда вы должны знать об обязательствах регламента ЕС по защите персональных данных – General Data Protection Regulation (GDPR).

GDPR вступает силу 26.05.2018. С этого момента любое госучреждение по защите данных в ЕС сможет оштрафовать любую компанию-нерезидента ЕС (в том числе и белорусскую), если она ущемляет права европейских граждан на защиту персональных данных. Госучреждения могут выписать штраф, размер которого может достигать 4% от оборота компании, и наложить взыскание на активы такой компании-нерезидента в любой стране ЕС.

Как это сработает на практике?

Скорее всего, ваши крупные компании-партнеры попросят подписать дополнительное соглашение к договору со следующими условиями:

- соответствие GDPR,

- приватность по умолчанию,

- право аудита вашей работы,

- запрет нанимать субподрядчиков без их ведома.

Внедрение большинства требований стоит денег и времени. Так, если Вашей компании приходится обрабатывать большое количество персональных данных европейских граждан (например, Вы продаете книги, игры в App store, разрабатываете сайт-доску объявлений на европейском домене), то будет необходимо назначить представителя в ЕС для взаимодействия с госучреждениями.

Знакомая ситуация?

Международная юридическая фирма VILGERTS приглашает на встречу с европейскими экспертами по юридическим и техническим вопросам GDPR, где обсудим и поделимся практическим опытом аудита и внедрения GDPR в европейских компаниях, а также расскажем в каких случаях и как внедрить GDPR в белорусской компании.

Спикеры:

Катрине Плявиня, Старший юрист, Глава практики GDPR, VILGERTS (Латвия)

Эдийс Танонс, Глава департамента по ИТ-решениям, Dataкom, крупнейший IT-провайдер в Прибалтике

Евгения Уроднич, Ассоциированный партнер, Инвестиции и регулирование, VILGERTS (Беларусь)

Дата: 21.03.2018 в 19.00, регистрация с 18.30

Место: DoubleTree by Hilton Minsk, конференц-зал

Минск, Победителей 9

Регистрация: http://vilgerts.wixsite.com/gdpr-event-minsk