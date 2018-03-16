GDG Minsk March Meetup

Дата проведения:
Место проведения:
27 марта на площадке EventSpace.by состоится мартовский митап сообщества GDG Minsk. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Программа митапа:
- How to code to code less, Антон Новиков, Lead Android Developer, Viber Media
Антон расскажет, как при помощи Annotation Processors избегать boilerplate кода и делать меньше ошибок. Те, кто будет внимательно слушать, узнают, как с помощью двух пластиковых бутылок и синей изоленты можно сделать свой Room или другую библиотеку с кодогенерацией...ну или по крайней мере поймут, как работают такие библиотеки.
- Генеральная уборка в APK, Кирилл Розов, Android developer, Apalon Apps
Вы знали о том, что в большей части мира загрузка небольшого приложения может вылиться в 5-10 минут томительного ожидания? А о том, что есть прямая зависимость между размером APK и количеством загрузок? Выход есть! И вы можете о нем узнать из доклада.
Дата: 27 марта.
Начало регистрации 18.30, начало докладов 19.00.
Место проведения: Минск, октябрьская 16/3
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