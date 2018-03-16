110-я Битва Стартапов

Участие в Битве Стартапов бесплатное, но только для тех команд, которые успешно пройдут предварительный отбор.

Если вы хотите попробовать свои силы в инвест-батле, то на данном этапе нужно всего лишь зарегистрировать стартап, заполнить анкету и ждать результатов отбора от экспертного совета Startup.Network.

Победителем станет 1 проект, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования жюри.

Дата и время проведения: 4 апреля 2018 года, 18.00 – 21:00.

Место проведения: Imaguru: Бизнес-Клуб/Startup Hub, г. Минск, ул. Фабрициуса, 4.

Вход для гостей бесплатный по предварительной регистрации.

Место проведения: Минск, ул. Фабрициуса, 4