110-я Битва Стартапов

Дата проведения:
04.04.2018
Место проведения:
Бесплатно
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Участие в Битве Стартапов бесплатное, но только для тех команд, которые успешно пройдут предварительный отбор.
Если вы хотите попробовать свои силы в инвест-батле, то на данном этапе нужно всего лишь зарегистрировать стартап, заполнить анкету и ждать результатов отбора от экспертного совета Startup.Network.
Победителем станет 1 проект, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования жюри.
Дата и время проведения: 4 апреля 2018 года, 18.00 – 21:00.
Место проведения: Imaguru: Бизнес-Клуб/Startup Hub, г. Минск, ул. Фабрициуса, 4.
Вход для гостей бесплатный по предварительной регистрации.
Место проведения: Минск, ул. Фабрициуса, 4
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