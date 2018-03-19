PHP Meetup#1

Дата проведения:
28.03.2018
Место проведения:
Бесплатно
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28 марта в Imaguru Startup Hub стартует серия PHP Meetups.
Каждую последнюю среду месяца мы ждем вас на вечерних встречах, будем обсуждать функциональность и востребованность языка PHP, его фреймворки, комъюнити.
Программа:
19.00 - «PHP – лёгкий старт», Федор Козелько, директор ООО «ИТ Инвест Групп»
20.00 - Кофе-пауза
20.20 - «Как увеличить производительность проекта при помощи оптимизации архитектуры БД», Алексей Лобан, senior-разработчик B2B Center
21.30 - нетворкинг
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