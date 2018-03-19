PHP Meetup#1

28 марта в Imaguru Startup Hub стартует серия PHP Meetups.

Каждую последнюю среду месяца мы ждем вас на вечерних встречах, будем обсуждать функциональность и востребованность языка PHP, его фреймворки, комъюнити.

Программа:

19.00 - «PHP – лёгкий старт», Федор Козелько, директор ООО «ИТ Инвест Групп»

20.00 - Кофе-пауза

20.20 - «Как увеличить производительность проекта при помощи оптимизации архитектуры БД», Алексей Лобан, senior-разработчик B2B Center

21.30 - нетворкинг