Дата проведения:
с 31.03.2018 по 01.04.2018
Место проведения:
Бесплатно
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У тебя есть блестящая идея и команда, готовая свернуть горы? Идеи пока нет, команды тоже нет, но есть желание провести 24 часа в кругу новых друзей, занимаясь любимым делом и выиграть призы?
Тогда мы ждем тебя на FrontSpot HACKATHON!
Ты можешь быть опытным или не очень разработчиком, дизайнером, креатором или тем, кто объединит участников команды и поведет их за собой. Правила всего 3:
- Реализовать свою идею любым способом
- Использовать для этого JavaScript
- Максимальный размер команды 4 человека
Победители получат билеты на крупнейшие Front-end конференции СНГ и возможность прокачать свои скилы на онлайн тренингах!
- 1 место - билеты на HolyJS конференцию в Санкт-Петербурге
- 2 место - билеты на YGLF конференцию в Киеве
- 3 место - сертификаты на онлайн тренинги на ваш выбор
Регистрируйся и приходи! Количество участников ограничено.
Дата проведения 31.03 - 01.04
Время проведения 10:00 - 20:00
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