FrontSpot HACKATHON

Дата проведения: 

с 31.03.2018 по 01.04.2018

Место проведения: 

Бесплатно

У тебя есть блестящая идея и команда, готовая свернуть горы? Идеи пока нет, команды тоже нет, но есть желание провести 24 часа в кругу новых друзей, занимаясь любимым делом и выиграть призы?

Тогда мы ждем тебя на FrontSpot HACKATHON!

Ты можешь быть опытным или не очень разработчиком, дизайнером, креатором или тем, кто объединит участников команды и поведет их за собой. Правила всего 3:

  • Реализовать свою идею любым способом
  • Использовать для этого JavaScript
  • Максимальный размер команды 4 человека

Победители получат билеты на крупнейшие Front-end конференции СНГ и возможность прокачать свои скилы на онлайн тренингах!

  • 1 место - билеты на HolyJS конференцию в Санкт-Петербурге
  • 2 место - билеты на YGLF конференцию в Киеве
  • 3 место - сертификаты на онлайн тренинги на ваш выбор

Регистрируйся и приходи! Количество участников ограничено.

Дата проведения 31.03 - 01.04 

Время проведения 10:00 - 20:00

Место проведения: Минск, ул. Ак.Купревича 3B

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