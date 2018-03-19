У тебя есть блестящая идея и команда, готовая свернуть горы? Идеи пока нет, команды тоже нет, но есть желание провести 24 часа в кругу новых друзей, занимаясь любимым делом и выиграть призы?

Тогда мы ждем тебя на FrontSpot HACKATHON!

Ты можешь быть опытным или не очень разработчиком, дизайнером, креатором или тем, кто объединит участников команды и поведет их за собой. Правила всего 3:

Реализовать свою идею любым способом

Использовать для этого JavaScript

Максимальный размер команды 4 человека

Победители получат билеты на крупнейшие Front-end конференции СНГ и возможность прокачать свои скилы на онлайн тренингах!

1 место - билеты на HolyJS конференцию в Санкт-Петербурге

2 место - билеты на YGLF конференцию в Киеве

3 место - сертификаты на онлайн тренинги на ваш выбор

Регистрируйся и приходи! Количество участников ограничено.

Дата проведения 31.03 - 01.04

Время проведения 10:00 - 20:00

Место проведения: Минск, ул. Ак.Купревича 3B