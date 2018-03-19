Fitbit Open House

Fitbit продолжает серию событий Open House. 10 апреля лучшие cпикеры Fitbit презентуют технические доклады. Ребята будут делиться своим опытом и рассказывать о кейсах, которые им доводилось решать.



Место: Кто такой Джон Голт?

Начало: 18:30



Для участия необходимо зарегистрироваться: https://goo.gl/forms/bTeDtG2HrqQWALRW2

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Шорная 20