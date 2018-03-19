Fitbit Open House

Дата проведения:
10.04.2018
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
Fitbit продолжает серию событий Open House. 10 апреля лучшие cпикеры Fitbit презентуют технические доклады. Ребята будут делиться своим опытом и рассказывать о кейсах, которые им доводилось решать.
Fitbit продолжает серию событий Open House. 10 апреля лучшие cпикеры Fitbit презентуют технические доклады. Ребята будут делиться своим опытом и рассказывать о кейсах, которые им доводилось решать.
Место: Кто такой Джон Голт?
Начало: 18:30
Для участия необходимо зарегистрироваться: https://goo.gl/forms/bTeDtG2HrqQWALRW2
Добавить комментарий