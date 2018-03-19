Fitbit Open House

Дата проведения: 

10.04.2018

Место проведения: 

Бесплатно

Fitbit продолжает серию событий Open House. 10 апреля лучшие cпикеры Fitbit презентуют технические доклады. Ребята будут делиться своим опытом и рассказывать о кейсах, которые им доводилось решать. 

Место: Кто такой Джон Голт? 
Начало: 18:30

Для участия необходимо зарегистрироваться: https://goo.gl/forms/bTeDtG2HrqQWALRW2  

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Шорная 20

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