30 марта в отеле “Ренессанс Минск” состоится второй E-commerce Day – крупнейшая конференция по электронной коммерции в Беларуси. Участники услышат доклады и мастер-классы от практиков белорусского, украинского, российского и мирового рынков e-commerce. Генеральный партнер конференции – Альфа-Банк.

Какой результат вы получите от участия в E-commerce Day-2018?

1. Понимание рынка электронной коммерции

Татьяна Рускевич, Нацбанк, расскажет про возможности платежей в пользу третьих лиц, Максим Маринич, Deal.by, представит аналитику и прогноз развития белорусского рынка, Олег Хусаенов, “Зубр Капитал”, поделится секретами привлечения инвестиций, а Елена Мурашко, REVERA, проведет юридический ликбез.

Специальный гость конференции – Алекс Васильев, региональный директор логистического подразделения Alibaba Group “Цайняо”, которое обеспечивает логистику всех проектов компании, включая популярный в Беларуси сайт AliExpress.com. Алекс расскажет, как устроена логистика Alibaba Group и что нужно белорусским предпринимателям, чтобы успешно продавать товары по всему миру.

Купить билеты.

Кроме этого, зрители поучаствуют в дискуссии “Настоящее и будущее белорусского e-соmmerce” вместе с руководителями четырех крупнейших игроков рынка: Deal.by, Onliner.by, Kufar и 21vek.by.

2. Практические знания по маркетингу и ведению бизнеса

В программе конференции – сразу 8 мастер-классов по общению с клиентами, SEO, контекстной и медийной рекламе, оценке эффективности, продажам, бухгалтерии, ценообразованию и доставке. Авторы мастер-классов по маркетингу – ведущие маркетологи “Альтагамма”, Deal.by, Яндекс.Такси и 21vek.by, по ведению бизнеса – эксперты, за плечами которых 10+ лет практической работы.

3. Вдохновение и свежий взгляд на бизнес

Честно о успехах и ошибках, подходах к ведению бизнеса и выводах о рынке расскажут Дмитрий Геранин, av.by, Ваган Керобян, Menu.by, Кирилл Голуб, Aheadworks, Кирилл Воробьев, Viber, и другие выдающиеся предприниматели.

4. Полезные знакомства

В конференции примут участие 600+ предпринимателей, среди которых основатели, руководители и специалисты маркетплейсов, интернет-магазинов, служб доставки, платежных операторов и компаний, предоставляющих услуги для участников рынка e-commerce.

5. Личные рекомендации по развитию бизнеса

В холле конференции будут работать эксперты, готовые провести личную консультацию по бухгалтерскому учету, логистике, банковскому обслуживанию, платежам и продвижению.

Программа конференции.

Стоимость участия в конференции:

Билет “Стандарт” – 110 рублей

Билет “Стандарт +” – 190 рублей (дополнительно – место в первых пяти рядах и фуршет со спикерами)