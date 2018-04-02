Minsk TRIZ Club Meetup

Дата проведения:
05.04.2018
Место проведения:
Бесплатно
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5 апреля в рамках Минского ТРИЗ Клуба состоится первый митап.
5 апреля в рамках Минского ТРИЗ Клуба состоится первый митап.
Приглашаем всех бизнес-инкубатор ПВТ, кто изучает и интересуется Теорией Решения Изобретательских Задач.
Программа:
- 19.00 - Приветственное слово;
- 19.10 - Н. Шпаковский, «ТРИЗ в современном мире». Распространение ТРИЗ в современном мире. Личный опыт в Южной Корее и Китае. Основные требования к ТРИЗ сегодня;
- 19.25 - И. Девойно, «Экспансия ТРИЗ». Как ТРИЗ проникает в новые сферы. Примеры решений, сделанных с помощью ТРИЗ;
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19.40 - А. Курьян, «Применение ТРИЗ в инновационном процессе».
Опыт применения ТРИЗ для решения инновационных задач в проектах EPAM;
- 19.55 - Кофе-пауза;
- 20.10 - Н. Шпаковский, Разбор практического кейса «Применение ТРИЗ для прогнозирования развития экранов (мониторов)». Дискуссия;
- 20.50 - Сессия "Вопрос-Ответ".
Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации.
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