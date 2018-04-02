9 апреля в пространстве EventSpace.by состоится Open Data Science April Meetup. Мероприятие бесплатное по предварительной регистрации.

Программа митапа:

Automatic Speech Recognition, Илья Едренкин, Head of Machine Learning @i2x.

Илья даст обзор современных систем распознавания речи: различных подходов к архитектуре и деталей реализации. Мы поговорим про акустическое и языковое моделирование и модели произношения (g2p). Рассмотрим примеры реализации этих систем, относительные преимущества и недостатки различных архитектур. Будет введен и объяснен удобный формализм взвешенных трансдьюсеров (WFSTs) как способа задания пространства поиска. Илья также рассмотрит проблемы создания, масштабирования и тонкой настройки систем распознавания речи, часто встречающиеся на практике.

DeblurGAN: Conditional Adversarial Networks for Blind Image Deblurring, Орест Купин, Research Engineer @WANNABY.

Партнерами мероприятия выступают:

Yury Melnichek, Angel investor & Entrepreneur, co-founder @BulbaVentures.

R&D центр Mapbox в Минске — разработчик технологий для беспилотных автомобилей.

i2x — ​разработчик инструментов для аналитики голоса и речи, позволяющих оптимизировать и автоматизировать процессы коммуникации в продажах и customer support.

Начало регистрации — 18.30.

Начало докладов — 19.00.

Место проведения: EventSpace.by, ул. Октябрьская, 16а.