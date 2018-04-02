FuncBY Meetup

19 апреля в EventSpace.by пройдет митап мета-сообщества функциональных разработчиков FuncBY. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации.

Программа митапа:

The Little Schemer, Евгений Терёхин.

Евгений обожает читать умные книги и изучать различные языки программирования и концепции, которые они в себе скрывают. На митапе он сосредоточится на The Little Schemer — одной из серии "маленьких" книг, пережившей четыре редакции. Она часто присутствует в списках книг, которые "нужно обязательно прочитать каждому программисту". В ней в непринужденной форме описываются базовые концепции функционального программирования и не только, начиная с рекурсивных типов данных и рекурсивных функций и заканчивая написанием интерпретатора. Во время доклада Евгений попытается вместе с аудиторией изучить это прекрасное произведение в лайв формате.

Successful use of Functional-Reactive Paradigm for building Juno iOS apps in Swift, Денис Филеев.

Денис участвует в создании iOS приложений для сервиса такси Juno. На митапе он рассмотрит Swift как мультипарадигменный (и функциональный) язык и расскажет, почему современные unidirectional data flow архитектуры не так легко переносятся на мобильный контекст. Рассмотрим FRP как ключевую парадигму в командах мобильных разработок Juno и разберем кейс построения хорошо поддерживаемой фрактальной архитектуры.

Начало регистрации — 18.30.

Начало докладов — 19.00.

Место проведения: EventSpace.by, ул. Октябрьская, 16а.