Деловой форум HI-TECH NATION

HI-TECH NATION – международный деловой форум о возможностях, которые открываются на пересечении IT и традиционных индустрий.



На два дня – 20 и 21 апреля – событие станет масштабной площадкой для эффективного нетворкинга представителей IT-сектора и компаний, представляющих сферы промышленного производства, ритейла, строительства, финансов, медицины, образование и др.

3 000 участников из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Израиля и США в "Минск-Арене".

Хедлайнеры – легендарный футуролог, технический директор Google РЭЙ КУРЦВЕЙЛ, соавтор бизнес-бестселлера Start-Up Nation СОЛ СИНГЕР, всемирно известный экономист НУРИЭЛЬ РУБИНИ.

Вместе с топ-менеджерами мировых корпораций, успешными предпринимателями и инвесторами:

поговорим о ключевых трендах;



обсудим конкретные кейсы внедрения новых технологий в компаниях различных индустрий;



обсудим изменения, которые произошли в бизнес-мышлении этих компаний в процессе их цифровой трансформации;



поднимем «больные» для отрасли вопросы во время Q&A со спикерами.

Программа форума 20-21 апреля с участием General Electric, Bayer, Google, VP Capital, Marvelstone, 500 Startups, Зубр Капитал и др.

Модераторы HI-TECH NATION – вице-президент по организационной трансформации EPAM Systems Павел Голенченко и сооснователь, CEO probusiness.io Виталий Волянюк.