Agile Economy Meet up

Дата проведения: 

17.04.2018

Место проведения: 

Бесплатно

17 апреля в бизнес-инкубаторе ПВТ состоится "Agile Economy Meet upв рамках цикла agile-мероприятий. 

Agile-экономика это то, как управлять рисками без снижения эффективности. Это инструмент для заинтересованных в выстраивании эффективных моделей бюджетирования и контрактования работ и услуг в более сложных и неопределенных проектах.

Программа уточняется. 

Место: ул. Академика Купревича, 1/5 — Время: 18:30-21:00

Участие: бесплатное. Регистрация по ссылке.

 
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