Дата проведения:
17.04.2018
Место проведения:
Бесплатно
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Agile-экономика это то, как управлять рисками без снижения эффективности. Это инструмент для заинтересованных в выстраивании эффективных моделей бюджетирования и контрактования работ и услуг в более сложных и неопределенных проектах.
17 апреля в бизнес-инкубаторе ПВТ состоится "Agile Economy Meet up" в рамках цикла agile-мероприятий.
Agile-экономика это то, как управлять рисками без снижения эффективности. Это инструмент для заинтересованных в выстраивании эффективных моделей бюджетирования и контрактования работ и услуг в более сложных и неопределенных проектах.
Программа уточняется.
Место: ул. Академика Купревича, 1/5 — Время: 18:30-21:00
Участие: бесплатное. Регистрация по ссылке.
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