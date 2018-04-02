17 апреля в бизнес-инкубаторе ПВТ состоится "Agile Economy Meet up" в рамках цикла agile-мероприятий.

Agile-экономика это то, как управлять рисками без снижения эффективности. Это инструмент для заинтересованных в выстраивании эффективных моделей бюджетирования и контрактования работ и услуг в более сложных и неопределенных проектах.



Программа уточняется.



Место: ул. Академика Купревича, 1/5 — Время: 18:30-21:00