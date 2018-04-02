"Концептуальные основы ООП для QA и не только" с Антоном Семенченко

При изучении любой дисциплины самое сложное и главное понять основы, базовые принципы, на пальцах, на школьных примерах. Затем, на этот металлический каркас можно «навесить тонны бетонной» практики. В итоге получившийся железобетонный монолит станет гарантией практически не ограниченного технического роста специалиста.

Звучит самоочевидно, не правда ли ..?

Но как показывает практика, даже Senior-разработчики в большинстве не понимают «физического смысла» объектно-ориентированного программирования (ООП), не могут озвучить базовую формулировку одного из «столпов» - инкапсуляции, хотя знают как на 3 языках, 20 способами, реализовать интерфейс, класс и объект, а вот вырасти дальше уже не могут, и вынужденно в течении 20 лет «топчутся на месте».

Вот это досадное карьерное недоразумение 6 апреля в бизнес-инкубаторе ПВТ постарается исправить Антон Семенченко, основатель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY.

Понимание концептуальных основ ООП всеми членами команды – основа взаимопонимания и эффективного диалога!

Тема будет интересна и полезна самому широкому кругу слушателей: от молодых специалистов в ручном тестировании до архитекторов в автоматизации.

Справочно:

Антон Семенченко - Основатель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; сооснователь сообщества разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT-специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета-сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, менеджер в компании EPAM Systems. Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи.

Место: ул. Академика Купревича, 1/5

Время: 19:00-22:00

Участие бесплатное.