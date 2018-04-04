IT BDSMinsk 2018: Business Development, Sales, Marketing and Product Management in IT

23 июня в Минске соберутся профессионалы из аутсорсинговых и продуктовых ИТ-компаний разных стран, чтобы обменяться лучшими практиками роста бизнеса, привлечения новых клиентов и работой со старыми.

О чем будем говорить?

Продажи ИТ-услуг и ИТ-продуктов

Выход на новые рынки с продуктами и услугами

Growth Hacks, нестандартные приемы и методики роста

Мобильный маркетинг

Управление продуктами в mobile и Web

Почему стоит прийти?

Место, где встретятся «продуктовики» и аутсорсеры. Здесь вы не только послушаете тех, кто достиг успеха, но и найдете единомышленников, работодателей, сотрудников Ни одного проплаченного или рекламного доклада Каждый спикер – практик, имеющий опыт решения реальных задач развития бизнеса

Наши спикеры:

Варвара Семинихина, Chief Marketing Officer (CMO) в Яндекс.Медиасервисы (Россия)

Manuel De Vits, Managing Director at Valyman Consulting ( Люксембург)

Aladdin Happy, Co-Founder в Growthhackingidea (США/ Украина)

Анжела Романенко, основатель и глава продуктовой разработки в Tamaranga (Новая Зеландия)

Александр Стельмах, Chief Operating Officer в ARTOX (Беларусь)

Анатолий Шарифулин, ASO expert и CEO в AppFollow ( Финляндия)

Максим Каменков, Maker в AppGrowthLab, CEO & Co-Founder в SearchAdsHQ, CEO & Co-Founder в SplitMetrics (Беларусь)

Сергей Работай, Head of Business Development в InData Labs (Беларусь)

и еще 23 профессионала в сфере маркетинга, продаж и развития бизнеса

Билеты

От 140 BYN на ByCard

Больше информации на https://bds.marketing/

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Приходите и получите доступ к лучшим практикам от профессионалов!