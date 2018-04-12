Конференция “Код ИБ"

19 апреля в отеле “Пекин” (г. Минск, Беларусь) ведущие эксперты по информационной безопасности из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева обсудят актуальные киберугрозы и средства защиты.

Минск станет местом действия самой масштабной евразийской ИБ-конференции уже в третий раз. В этом году в числе хэдлайнеров мероприятия такие известные в мире ИБ персоны, как Максим Степченков (АйТи Таск, г. Москва), Илья Шабанов (Anti-Malware.ru, г. Москва), Владимир Безмалый, независимый эксперт (г. Киев), Александр Латушко (Белгазпромбанк, г.Минск) и др.

В центре внимания коллег окажутся тренды, повышение обороноспособности компаний, обмен опытом, разбор инцидентов из жизни, обширные секции по средствам защиты и управлению ИБ.

Свои новейшие разработки представят крупнейшие разработчики и интеграторы СЗИ, в числе которых Лаборатория Касперского (спонсор конференции), IBA Group (спонсор секции), ESET, Falcongaze, IBM, MONT и многие другие.

Завершит конференцию традиционный интерактив с залом “Горячая десятка”. Слушатели и эксперты совместно подберут ключи к решению самых наболевших проблем ИБ.

Актуальность тем “Кода ИБ” с каждым годом только возрастает.

“В страны СНГ вместе с новыми и полезными IT-продуктами массово приходят «черные» технологии атак и хищения данных. Мощные хакерские средства и методики теперь размещены в открытом доступе. Пытливые студенты и даже школьники играючи могут совершить серьезное уголовное преступление. В даркнете за 200$ можно заказать целевую атаку на предприятие. Вместе с этим растет риск кибер-терроризма, когда злоумышленники могут дестабилизировать работу критически важного объекта. Текущий уровень хакерских средств позволяет обходить даже самые умные системы периметральной защиты нового поколения. Поэтому уровень защиты предприятия стал измеряться не просто мощью СЗИ, а возможностью обнаружить угрозу и быстро среагировать” - отметил эксперт конференции Сергей Горбачев (IBA Group).

Следует отметить, что в этом году география “Кода ИБ” приросла еще одним государством - Арменией. Итого конференцию принимают 6 государств (28 городов).

Вход для ИБ- и ИТ-руководителей и специалистов, а также журналистов бесплатный, по регистрации на сайте https://minsk.codeib.ru/