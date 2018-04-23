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ISsoft Insights — открытая профессиональная конференция компании ISsoft. Мы делимся своими знаниями, собранными за 15 лет успешной работы в области создания программного обеспечения. Наши доклады основаны на практическом опыте применения различных технологий в производственных либо R&D проектах компании ISsoft.
2 июня 2018 года, 10.20-17.45, пр. Победителей 20, отель Marriott, Минск
20 + докладов от ведущих специалистов ISsoft в рамках трех отдельных треков:
- Разработка
- Тестирование
- Бизнес-анализ, UX, Менеджмент проектов
Темы выступлений:
- Машинное обучение методом Q-learning в примерах
- Практический опыт внедрение BDD / Gherkin на проектах
- Accessibility в современных приложениях
- и многое другое…
Участие в конференции—бесплатно. Однако, мы поддерживаем высокий уровень докладчиков и участников ISsoft Insights. Чем более подробно вы заполните регистрационные данные, тем проще будет принять решение о вашем приглашении на конференцию.
Зарегистрироваться для участия в конференции возможно здесь: http://insights.issoft.by/.
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