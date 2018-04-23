ISsoft Insights — открытая профессиональная конференция компании ISsoft. Мы делимся своими знаниями, собранными за 15 лет успешной работы в области создания программного обеспечения. Наши доклады основаны на практическом опыте применения различных технологий в производственных либо R&D проектах компании ISsoft.

2 июня 2018 года, 10.20-17.45, пр. Победителей 20, отель Marriott, Минск

20 + докладов от ведущих специалистов ISsoft в рамках трех отдельных треков:

Разработка

Тестирование

Бизнес-анализ, UX, Менеджмент проектов

Темы выступлений:

Машинное обучение методом Q-learning в примерах

Практический опыт внедрение BDD / Gherkin на проектах

Accessibility в современных приложениях

и многое другое…

Участие в конференции—бесплатно. Однако, мы поддерживаем высокий уровень докладчиков и участников ISsoft Insights. Чем более подробно вы заполните регистрационные данные, тем проще будет принять решение о вашем приглашении на конференцию.

Зарегистрироваться для участия в конференции возможно здесь: http://insights.issoft.by/.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, пр. Победителей, 20