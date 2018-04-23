ISsoft Insights

Дата проведения: 

02.06.2018

Место проведения: 

Бесплатно

ISsoft Insights — открытая профессиональная конференция компании ISsoft. Мы делимся своими знаниями, собранными за 15 лет успешной работы в области создания программного обеспечения. Наши доклады основаны на практическом опыте применения различных технологий в производственных либо R&D проектах компании ISsoft.

2 июня 2018 года, 10.20-17.45, пр. Победителей 20, отель Marriott, Минск

20 + докладов от ведущих специалистов ISsoft в рамках трех отдельных треков:

  • Разработка
  • Тестирование
  • Бизнес-анализ, UX, Менеджмент проектов

Темы выступлений:

  • Машинное обучение методом Q-learning в примерах
  • Практический опыт внедрение BDD / Gherkin на проектах
  • Accessibility в современных приложениях
  • и многое другое…

Участие в конференции—бесплатно. Однако, мы поддерживаем высокий уровень докладчиков и участников ISsoft Insights. Чем более подробно вы заполните регистрационные данные, тем проще будет принять решение о вашем приглашении на конференцию. 

Зарегистрироваться для участия в конференции возможно здесь: http://insights.issoft.by/.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, пр. Победителей, 20

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