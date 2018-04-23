Data Fest Minsk 2018

В этом году Data Fest пройдет в два потока. В Минск соберутся докладчики из разных городов: от Сан-Франциско до Новосибирска, чтобы поделиться своим практическим опытом в разных областях работы с данными.

Мы поговорим про компьютерное зрение и про обработку естественного языка, про суровый продакшен и про нагромождения моделей в соревнованиях по машинному обучению, про нехитрые прототипы и навороченные state of the art решения. И, конечно же, рассчитываем на то, что лучшие воспоминания останутся после афтерпати.



Следуя духу Open Data Science, мы стремимся делать Датафест бесплатным для посетителей. Мы надеемся принять до 500 человек на этом празднике данных и уверены, что желающих будет еще больше. Так что торопитесь решить задачки в форме регистрации, чтобы повысить свои шансы на участие.



Подробности скоро появятся на сайте конференции.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Октябрьская 16 к. 3