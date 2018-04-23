Yandex iOS party

Дата проведения:
24.04.2018
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
Приглашаем опытных iOS-разработчиков на iOS Party в Минске. Участников ждут три доклада разработчиков Яндекса:
- что делать, пока поддержка асинхронности в языке Swift находится в стадии разработки;
- как расcчитать корректный intrinsicContentSize, если неизвестна ширина отрисовки view;
- об архитектурном подходе к обработке ошибок.
Участие в мероприятии бесплатное, но нужно зарегистрироваться и получить приглашение — количество мест ограничено.
Добавить комментарий