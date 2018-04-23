Yandex iOS party

Дата проведения: 

24.04.2018

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем опытных iOS-разработчиков на iOS Party в Минске. Участников ждут три доклада разработчиков Яндекса:

  • что делать, пока поддержка асинхронности в языке Swift находится в стадии разработки;
  • как расcчитать корректный intrinsicContentSize, если неизвестна ширина отрисовки view;
  • об архитектурном подходе к обработке ошибок.

Участие в мероприятии бесплатное, но нужно зарегистрироваться и получить приглашение — количество мест ограничено.

Место проведения: Минск, Коворкинг «Кто такой Джон Голт?», ул. Шорная, д. 20, помещение 1Н

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