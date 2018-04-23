Выставка ECOM Expo’18

23-24 мая состоится крупнейшая Выставка в Восточной Европе ECOM Expo’18 - выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли.

Уже сейчас зарегистрировано более 11 000 компаний и интернет-магазинов, которые придут посмотреть новые технологии и выбрать подрядчика из ТОП-240.

В связи с этим, с 1 мая вводится платная регистрация! Регистрируйтесь сейчас!

Нам особенно нравятся:

- Персонализированные баннеры на основе искусственного интеллекта, с возможностью включения их в автоматизированные воронки;

- Автоматизированная машина по доставке свежих продуктов;

- Биржа данных 1DMC – объединяющая поставщиков и потребителей данных для обмена деперсонализированными знаниями об аудитории для использования в таргетинговой рекламе;

- E-commerce решение для оптовых и производственных компаний;

- Cервис мониторинга цен конкурентов и автоматической переоценки, чтобы всегда быть впереди;

- Инструменты по контролю за выкупом, которые, как правило, есть только у крупных игроков рынка. Каждый интернет-магазин сможет за 5 минут получить аналитический отчет.

Здесь все, чтобы расти быстрее своих конкурентов.

Благодаря технологиям, вы сможете повысить эффективность бизнеса, увеличить количество заказов, оптимизировать работу компании. А какие сервисы интереснее всего вам?

И отдохнуть с пользой для бизнеса. Не только поработать, но и вместе с пользой провести время. Атмосфера праздника интернет-торговли вдохновит на новый рост в бизнесе и карьеры. А в конце второго дня – грандиозная вечеринка в формате пивного фестиваля.

С 1 мая вводится платная регистрация! Регистрируйтесь сейчас!