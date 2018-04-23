FrontDays – Поволжская конференция фронтенд-разработчиков

В этом году уже в третий раз пройдет крупнейшая в Поволжье конференция фронтенд-разработчиков.

Спикеры конференции – разработчики и тимлиды крупнейших российских компаний. Они поделятся рабочими кейсами, с которыми сталкивались их команды. Расскажут, как внедряли новые технологии, ускоряли фронт, налаживали автоматическое тестирование.

Главная изюминка конференции – уютная атмосфера, которая располагает к общению и открытости. Убедитесь в этом сами, посмотрев обзорное видео с конференции прошлого года https://www.youtube.com/watch?v=x1zrBeRso9E

После конференции – традиционное афтепати, где можно в неформальной обстановке продолжить общение с ведущими разработчиками, тимлидами и техлидами крутейших фронтенд-команд России. Отличная атмосфера для нетворкинга.

Конференция расширит ваши взгляды на технологии и откроет новые горизонты. Вы познаете опыт коллег, получите новые знакомства, и, возможно, наступите на меньшее количество граблей в будущем.

Традиционно конференция собирает лучших фронтенд-разработчиков из Москвы, Казани, Самары, Ульяновска, Пензы, Уфы, Тольятти, Челябинска, Саратова, Екатеринбурга.

Если вы ещё не зарегистрировались – сейчас самое время! https://frontdays.ru/