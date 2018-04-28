XII Цифровой Форум ITSF

24 и 25 мая 2018 года в Казани лидеры ИТ-компаний рассмотрят ключевые тренды цифровой экономики на одном из крупнейших событий в России и Восточной Европе в области информационных технологий, кибербезопасности и big data. Вновь встретятся и определят самое важное.

На форуме традиционно выступят руководители федеральных и региональных ИТ-компаний, влияющих на формирование цифровой экономики страны. Отличительная черта ITSF — профессиональный уровень целевой аудитории мероприятия: это топ-менеджеры предприятий, отвечающие за внедрение передовых технологий для развития и роста бизнеса, ведущие менеджеры департаментов информационных технологий и информационной безопасности. Партнерами мероприятия являются крупнейшие представители разработчиков российских и международных ИТ-технологий и продуктов для самых различных сфер бизнеса.

Программа форума составлена для продуктивного нетворкинга с профессионалами в области информационной безопасности, технологий, бизнеса. В рамках мероприятия участники форума обсудят актуальные темы :

- практические подходы по обеспечению выполнения требований №187-ФЗ;

- цифровые технологии в энергетике и банковской отраслях;

- новейшие технические решения в области кибербезопасности и защиты АСУ ТП;

- тренды трансформации ИТ-инфраструктур предприятий;

- кейсы и практики выявления и предотвращения компьютерных атак.

Участники мероприятия примут участие в дискуссиях и услышат доклады на самые актуальные темы:

Представитель от одной из крупнейших компаний, предоставляющих инновационные инфраструктурные решения, DellEMC выступит с докладом на тему: «От трансформации ИТ к цифровому будущему».

Российский разработчик средств информационной безопасности, Zecurion, совместно с международной консалтинговой компанией Deloitt, представят обзор информационных угрозы в цифровой экономике и расскажут о роли форензик-специалистов в обеспечении ИБ компаний России и СНГ.

Эксперты Лаборатория Касперского на практических примерах покажут почему нельзя забывать про информационную безопасность в условиях цифровой экономики.

Сайт мероприятия: https://itsecurityforum.ru

Израильская компания Check Point, лидер на рынке услуг по обеспечению информационной безопасности работы в сети Интернет расскажет участникам форума о том, куда движется эволюция кибеугроз.

Это лишь часть тем пленарной дискуссии и обширной двухдневной программы, включающей более 80 выступлений от экспертов, формирующих цифровые тренды в России.

До 20 мая, регистрация доступна на сайте форума к участию в мероприятии приглашаются руководители ИТ и ИБ департаментов, бизнес-подразделений и департаментов АСУ ТП и эксперты, представители крупных предприятий энергетической и нефтеперерабатывающей отрасли, FMCG‑брендов и промышленных корпораций, крупнейших банков и финансово-кредитных организации и телекоммуникационных операторов, а также государственного сектора.

Участие в форуме бесплатное. Для регистрации необходимо подать заявку до 20 мая на сайте мероприятия. Все заявки проходят модерацию организаторов.

ITSF имеет более чем 11-летнюю историю и многотысячную аудиторию участников из России, Белоруссии и других стран Восточной Европы. На форуме тематическое содержание и деловые контакты органично совмещены с неформальным общением. Основная цель форума – формирование дружеской коммуникативной среды для профессионалов в области цифровых технологий.

Следить за новостями форума можно и в группе на Facebook: https://www.facebook.com/events/399389377199792

Список партнеров ITSF 2018:

Ключевые партнеры: Лаборатория Касперского, Dell EMC, Check Point, Zecurion.

Партнеры: Infowatch, Forcepoint, Schneider Electric, Microfocus, Solar Security, Cisco, S-terra, Hewlett Packard Enterprise, NetApp, Huawei, Pure Storage, IBM, Газинформсервис, Entensys, Phoenix Contact, Гарда Технологии, Positive Technologies, One Identity, Quest, URSA Aerodisk, Hikvision Positive Technologies, IBM, КГЭУ, Phoenix Contact, Fincert ЦБ РФ, АБЦТ, Банк Ак Барс, Консалтика, АКБ Энергобанк, Solar Security.

Некоммерческие партнеры: ИТ-Парк, Университет Иннополис, Казанский Государственный Энергетический Университет, АК БАРС Цифровые технологии (АБЦТ), Simpel Waters, АИС, Финцерт Банк России.

Информационные партнеры: БИЗНЕС Online, Реальное время, BIS journal, RUSCADASEC, Expomap, Аналитический центр Anti-Malware, KV.by.

Организатор: ICL Системные технологии

Дата проведения мероприятия: 24 - 25 мая 2018 года