Конференция OS DAY

Пятая конференция разработчиков российских операционных платформ «OS DAY. Надежность» состоится 17-18 мая 2018 г. в Москве, в главном здании Российской академии наук. Основной темой для обсуждения среди теоретиков и практиков системного программирования и разработки ОС станет вопрос надежности. Участники рассмотрят методы проектирования и разработки надежных платформ, инструментальные средства обеспечения надежности программно-аппаратных систем как на этапе разработки, так и на этапе эксплуатации. Конференция организована консорциумом ведущих российских ИТ-компаний и организаций, в который входят ИСП РАН, DZ Systems, Лаборатория Касперского, Базальт СПО, ГосНИИАС, Свемел, РусБИТех, Ред Софт, ассоциация "Доверенная платформа".

На конференции OS DAY 2018 будут обсуждаться технологии обеспечения надежности и отказоустойчивости операционных платформ, разработка драйверов, инструменты обеспечения надежности в жизненном цикле программного обеспечения, методики обнаружения дефектов, анализа исходного и бинарного кода.

Участники конференции обсудят вопросы подготовки кадров высшей квалификации – разработчиков аппаратного обеспечения, операционных платформ и системного ПО. «Подготовка квалифицированных системных программистов – это важнейший элемент экосистемы разработки надежного программного обеспечения, – убежден директор ИСП РАН Арутюн Аветисян. – Это проблема глобальная: дефицит ИТ-кадров существует не только в России, но и по всему миру. И ее не разрешить путем формального увеличения числа специалистов. ИТ-инженерия – образование по определению элитарное, его очень трудно масштабировать. Молодые кадры должны готовить не просто преподаватели, а наставники, специалисты-практики, их недостаток как раз ощущается во всем мире. Поэтому мы должны развивать свои модели образования, институты, которые на долгосрочной основе растят собственные кадры».

Также на OS DAY представят новые подходы к конструированию и организации операционных платформ и компонентов операционных систем, разработке различных ОС – общего назначения, встраиваемых – для систем управления, систем реального времени и операционных платформ для «интернета вещей». «Сложность современных программных платформ, – один из главных вызовов современности, – отмечает генеральный директор компании DZ Systems Дмитрий Завалишин. – Инженерия сложных систем, умение декомпозировать, строить так называемые мягко связанные системы, – эти темы сегодня важны как никогда. Единственный способ обеспечить надёжность крупной системы –разбить её на подсистемы, надёжность которых прорабатывается независимо, а проникновение проблем из одной такой подсистемы в другую ограничено».

Главная задача OS DAY – определить задачи и возможности России в области разработки операционных платформ, выделить перспективные технологии, обменяться опытом, обозначить вызовы ИТ-отрасли и направления движения. Именно для этого и была пять лет назад задумана конференция. Организаторы рассчитывают, что OS DAY 2018 станет площадкой для обмена опытом в подготовке высококлассных разработчиков, анализа текущей ситуации и выявления вызовов, стоящих перед отечественными вузами, в сфере операционных платформ.

В рамках конференции пройдет выставка разработок отечественных производителей операционных систем и аппаратных платформ, инструментов разработки и обеспечения надежности программного обеспечения.

Для участия в выставке заявки в свободной форме принимаются до 10 мая по адресу: osday@ispras.ru.

Участие в конференции бесплатное.

Место проведения: главное здание РАН.

Адрес: Москва, Ленинский проспект, 32 "А", зеленый зал.

Конференция проводится при поддержке Российской академии наук (РАН), Федерального агентства научных организаций (ФАНО России), Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России), Фонда перспективных исследований (ФПИ).