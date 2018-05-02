Конференция TECHREC 2018

Дата проведения:
Место проведения:
Конференция посвящена тому, как одержать победу в борьбе за IT таланты.
Организаторами мероприятия являются образовательный проект – IT Recruiter School и сервис по IT подбору – GetIT.
На конференции 20 лидеров отрасли поделятся своим опытом, а также расскажут о новейших подходах в привлечении специалистов в 2018 году. Среди выступающих спикеры из МТС, Avito, Альфа Банка, Microsoft, Future Today, Mail.ru, EPAM, Ronte Ltd, Paper Planes и др.
На мероприятии будут обсуждаться проблемы найма IT специалистов, последние тренды в области рекрутмента, новые инструменты сорсинга и подбора, а также лучшие кейсы от ключевых игроков отрасли и технологичных стартапов.
В конце конференции участников ждет праздничное afterparty и интересные активности, организованные в честь дня рождения IT Recruiter School! Проекту исполняется 1 год.
Количество участников конференции: 200+.
О мероприятии:
25 мая 2018 года.
Регистрация и приветственный кофе-брейк - 09:00.
Начало конференции - 10:00.
Адрес: SREDA LOFT, Нижний Сусальный пер. д. 5, стр. 4, этаж 1.
Подробнее о мероприятии: https://www.techrec.co/
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