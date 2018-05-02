Конференция TECHREC 2018

Конференция посвящена тому, как одержать победу в борьбе за IT таланты.

Организаторами мероприятия являются образовательный проект – IT Recruiter School и сервис по IT подбору – GetIT.

На конференции 20 лидеров отрасли поделятся своим опытом, а также расскажут о новейших подходах в привлечении специалистов в 2018 году. Среди выступающих спикеры из МТС, Avito, Альфа Банка, Microsoft, Future Today, Mail.ru, EPAM, Ronte Ltd, Paper Planes и др.

На мероприятии будут обсуждаться проблемы найма IT специалистов, последние тренды в области рекрутмента, новые инструменты сорсинга и подбора, а также лучшие кейсы от ключевых игроков отрасли и технологичных стартапов.

В конце конференции участников ждет праздничное afterparty и интересные активности, организованные в честь дня рождения IT Recruiter School! Проекту исполняется 1 год.

Количество участников конференции: 200+.

О мероприятии:

25 мая 2018 года.

Регистрация и приветственный кофе-брейк - 09:00.

Начало конференции - 10:00.

Адрес: SREDA LOFT, Нижний Сусальный пер. д. 5, стр. 4, этаж 1.

Подробнее о мероприятии: https://www.techrec.co/