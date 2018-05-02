23 мая в Москве, в рамках выставки технологий для интернет-торговли ECOM Expo`18 пройдет партнерская конференция INTERCOM, посвященная коммуникациям для бизнеса. В рамках мероприятия представители интернет-торговли смогут познакомиться с современными технологиями, которые позволяют автоматизировать процессы покупки и доставки товара/услуги, а также организовать контроль качества.

ECOM Expo — крупнейшая в России и Восточной Европе выставка технологий для интернет-торговли: в этом году ожидается более 250 экспонентов и 8 000 представителей интернет-магазинов и ритейла, зарегистрированных в качестве посетителей. В рамках партнерской конференции слушатели узнают как современные технологии помогают решать бизнес-задачи интернет-магазинов эффективнее:

в секции оптимизации работы отдела контроля качества рассмотрят кейсы автоматического сбора обратной связи от клиентов по работе курьерской службы и интернет-магазина в целом;

в секции оптимизации процессов оформления заказа рассмотрят кейсы внедрения онлайн-звонока с сайта и через мобильное приложение, оплаты через IVR, заказа обратного звонка и др.;

в секции оптимизации процессов доставки рассмотрят кейсы автоинформирования клиентов о статусе заказа по входящему звонку, внедрения интеллектуального ассистента, который может подтверждать заказ, согласовывать время и место доставки, информировать о задержке курьера.

«В этом году запланировано проведение двух конференций под брендом INTERCOM, — комментирует предстоящее мероприятие один из организаторов конференции Алексей Айларов, CEO компании Voximplant. — В октябре запланирован «основной» INTERCOM c двумя потоками докладов, мастер-классами и выставочной зоной без привязки к сфере деятельности; в мае пройдет «дополнительная» версия для специалистов, работающих в электронной торговле и ритейле». На INTERCOM E-COM EDITION с докладами-кейсами выступят спикеры из компаний Aristos, Voximplant, JivoSite, Shinservice.ru, СДЭК и др. Мероприятие пройдет в КВЦ «Сокольники»; посмотреть программу и купить билеты можно на официальном сайте конференции.

На осенний INTERCOM открыт приём докладов, конференция пройдет в третий раз и аналогично получит статус международной. Прошлогоднее мероприятие посетило более 400 представителей различных бизнес-вертикалей, заинтересованных в использовании современных технологий в своих бизнес-процессах (телефония, включая IP-телефонию и управление вызовами; голосовые ассистенты; видеоконференции и скриншаринг; обмен мгновенными сообщениями (чаты, мессенджеры); кейсы использования технологий синтеза и распознавания речи.