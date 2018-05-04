Дата проведения:
Место проведения:
8-10 июня приглашаем на Garage48 Visual Hackathon
Дизайнеры, разработчики, AR/VR энтузиасты, маркетологи, 3D художники, проджект менеджеры и др.
Возможные темы проектов
Компьютерная графика, визуальная коммуникации, 3D визуализация, VR игры, AR, визуальные эффекты для видео и визуальные продукты в целом.
Программа хакатона
Длительность хакатона – 48 часов.
- 8 июня – с 19:00 питчи идей, формирование команд, старт работ;
- 9 июня – работа над проектами, менторские сессии, чекпоинт;
- 10 июня – работа над проектами и чекпоинт, подготовка презентаций и репетиция выступлений, финальные питчи и выбор победителей.
Как стать участником
К участию принимаются и команды, и участники без команд.
- если у вас уже есть идея, загрузите 1 слайд презентации в папку (название файла должно соответствовать названию команды или проекта);
- если у вас нет идеи, но вы заинтересованы в тематике, все равно присоединяйтесь.
Чтобы гарантировать участие, приобретите билет по ссылке.
Для студентов и школьников – скидка 50%. При регистрации 8 июня необходимо предъявить подтверждающий документ.
Как участвовать, если вы не из Минска
Организаторы покрывают расходы (проезд) тем, кто поедет в Минск из других городов Беларуси. Количество мест ограничено!
Заполните форму по ссылке до 29 мая, если вам необходим организовать трансфер.
Ночевать можно в SPACE, но советуем захватить с собой спальные мешки :)
Можно ли послушать питчи, если вы не в команде
Участники без команд могут присоединиться к хакатону без регистрации и приобретения билетов 8 июня в 19:00 на открытие хакатона и 10 июня в 18:00 на финальные питчи.
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