8-10 июня приглашаем на Garage48 Visual Hackathon

Дизайнеры, разработчики, AR/VR энтузиасты, маркетологи, 3D художники, проджект менеджеры и др.



Возможные темы проектов

Компьютерная графика, визуальная коммуникации, 3D визуализация, VR игры, AR, визуальные эффекты для видео и визуальные продукты в целом.



Программа хакатона

Длительность хакатона – 48 часов.

8 июня – с 19:00 питчи идей, формирование команд, старт работ;

9 июня – работа над проектами, менторские сессии, чекпоинт;

10 июня – работа над проектами и чекпоинт, подготовка презентаций и репетиция выступлений, финальные питчи и выбор победителей.

Как стать участником

К участию принимаются и команды, и участники без команд.

если у вас уже есть идея , загрузите 1 слайд презентации в папку (название файла должно соответствовать названию команды или проекта);

, загрузите 1 слайд презентации в папку (название файла должно соответствовать названию команды или проекта); если у вас нет идеи, но вы заинтересованы в тематике, все равно присоединяйтесь.

Чтобы гарантировать участие, приобретите билет по ссылке.

Для студентов и школьников – скидка 50%. При регистрации 8 июня необходимо предъявить подтверждающий документ.



Как участвовать, если вы не из Минска

Организаторы покрывают расходы (проезд) тем, кто поедет в Минск из других городов Беларуси. Количество мест ограничено!

Заполните форму по ссылке до 29 мая, если вам необходим организовать трансфер.

Ночевать можно в SPACE, но советуем захватить с собой спальные мешки :)



Можно ли послушать питчи, если вы не в команде

Участники без команд могут присоединиться к хакатону без регистрации и приобретения билетов 8 июня в 19:00 на открытие хакатона и 10 июня в 18:00 на финальные питчи.