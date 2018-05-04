Конференция «Как увеличить прибыль компании с помощью Big Data»

Мероприятие пройдет 30 мая в Metropol Hotel Moscow и соберет ведущих экспертов Forbes в сфере Big Data.

Конференцию посетят владельцы бизнесов, менеджеры высшего и среднего звена, руководители департаментов, аналитики и продакт-менеджеры, чтобы узнать, как с помощью Big Data можно качественно развивать бизнес, увеличить его капитализацию и прибыльность.

Программа конференции основана на реальных кейсах российских и зарубежных компаний из ритейла, промышленности, производства, телекома, медицины, финансового сектора, медиа, рекламы и других сфер.

Участники узнают:

как использовать стратегии Вig Data в разных отраслях: в банковской сфере, телекоммуникациях, ретейле, медицине, страховании, промышленности

как кратно увеличить продажи и снизить издержки с помощью Вig Data

как с помощью интернета вещей вкупе с продвинутой аналитикой Вig Data достичь максимальной удовлетворенности клиента за счет персонализации своих продуктов

как получить мощное преимущество в конкурентной борьбе за счет применения искусственного интеллекта в повседневных бизнес-процессах

как выбрать эффективные инструменты для сбора Вig Data и их интеллектуального анализа, чтобы добиться успехов в цифровой трансформации компании

как с помощью интернета вещей собрать большие данные

каковы перспективы развития бизнеса по мере проникновения интернета вещей

где взять Вig Data маленьким компаниям

как кибербезопасность и блокчейн-технологии становятся важной защитой информации Вig Data в онлайн-среде.

В программе закрытый круглый стол “Инвестиционные возможности”, где расскажут, в какие связанные с Big Data сферы стоит вкладывать, и раскроют секреты привлечения инвестиций в бизнесы, работающие с большими данными.

Конференция Forbes даст ответы на многие вопросы и поможет определить верное-направление для развития, повышения конкурентоспособности и стоимости бизнеса.

Ознакомиться с программой можно по ссылке.