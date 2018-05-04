Онлайн-хакатон AI.Hack Minsk

Science Guide проводит первый 120-часовой международный онлайн-хакатон по искусственному интеллекту AI.Hack Minsk. Команды-финалисты презентуют свои решения на конференции EMERGE в Минске перед международными инвесторами и экспертами.

Когда?

Начало хакатона 12 мая в 12:00 по 16 мая в 12:00.

Формат проведения - онлайн

Финал: 17 мая в Минске, Беларусь.

(Venue OK16, Kastrychnickaya Street, 16 - Minsk, Belarus)



Для кого?

Хакатон будет интересен специалистам по машинному обучению, программистам, разработчикам, ученым и дата саентистам. Ждём предпринимателей, маркетологов и продуктологов.

Тематика проектов — искусственный интеллект. Номинации «Свой проект» и kaggle- соревнование на основе задачи от партнера Центр речевых технологий.



Партнер Центр речевых технологий предоставит датасет и задачу: аудиовизуальное распознавание эмоций. Необходимо разработать бимодальную модель классификации эмоционального состояния человека по фрагменту видео, используя два набора признаков: признаки, характеризующие мимику лица, и признаки, кодирующие аудио канал.

Команд победителей пригласят выступить на финале перед международными экспертами и инвесторами в рамках конференции EMERGE. Презентация проектов должна быть представлена на английском языке.

Отобранные команды на финале получат бонусы в виде приглашения в акселерационную программу AI.LAB с дальнейшей возможностью финансирования проектов/команд.

Для финалистов будет доступен билет класса general на конференцию EMERGE.

Регистрация: https://science-guide.timepad.ru/event/706923/