17 мая специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело разберут вопросы и ошибки, с которыми сталкиваются компании после вступления в ПВТ, и расскажут, как их избежать.

На реальных примерах мы рассмотрим:

1. Почему надо внимательно относится к дате на актах выполненных работ и к каким последствиям может привести небрежное отношение к этому вопросу.

2. Ситуации, в которых стоит задуматься о правильном распределении затрат в учете.

3. Ошибку в определении даты перехода с УСН на ССН после вступления в ПВТ.

4. Ошибки при покупке услуг у иностранных компаний после вступления в ПВТ.

5. Какие документы надо оформить с сотрудниками, чтобы в полной мере использовать все льготы ПВТ. И что будет, если этого не сделать.

Также мы расскажем, о чем важно помнить после вступления в ПВТ.

Программа мастер-класса:

18:30 - 19:00 Сбор гостей, велком-кофе.

19:00 - 19:50 Маргарита Новосельцева: “Ошибки IT-компаний после вступления в ПВТ: разбор кейсов для руководителей.”

19:50 - 20:10 Алеся Третьякевич: “Что нужно сделать IT-компании после вступления в ПВТ по сотрудникам”.

20:10 - 20:45 Ответы на вопросы, чай/кофе.

Мы не отвечаем на бухгалтерские вопросы, не поясняем как заполнять декларации и делать проводки. Наша цель - рассказать руководителям IT-компаний, с какими проблемами они могут столкнуться и как их решить.

Стоимость: 15 BYN. Купить билет.

Когда: 17 мая (четверг), 19:00

Место: Space, ул. Октябрьская 16А.