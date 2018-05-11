Free MeetUp «Красивое тестирование производительности»

15 мая, во вторник, в Минске в 19-00 в Бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий сообщество COMAQA.BY проведет бесплатный MeetUp по теме: «Красивое тестирование производительности».

Все, кто когд​а-либо сталкивался с тестированием производительности, прекрасно знают, как сложно сделать отчеты понятными, хорошо визуализированными и прозрачными для заказчика. Очень важно выбрать «правильные» метрики и разработать нужные профили нагрузки, но если в результате заказчик увидит скучные и непонятные кривые на белом фоне, он вполне может отказаться от тестирования производительности как такового, поскольку результат будет не вполне прозрачен. Давайте посмотрим, как можно улучшить впечатления от результатов тестирования производительности, на примере интеграции JMeter с мощным инструментом визуализации – Grafana.

Спикер:

Вадим Зубович. Более 6 лет опыта в сфере автоматизации тестирования. Работа в основном с UI-автоматизацией, пробовал свои силы на различных платформах Web/Desktop/Mobile. Любимый инструмент – Selenium WebDriver и «Селениумоподобные» решения. Текущие интересы – построение архитектуры проектов и процессов автоматизации тестирования. Активист сообщества COMAQA.by, лектор, преподаватель Автоматизации в тренинг-центрах, компаниях, вузах.

Дата проведения: 15 мая 2018 г.

Начало регистрации: 18:40.

Адрес проведения: Бизнес-инкубатор Парка Высоких Технологий, ул. Академика Купревича 1/5.

Для ознакомления с Программой https://comaqa.by/2018/05/11/meetup-15th-of-may/

Участие в митапе бесплатно, а регистрация обязательная по форме https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjhFVU6U3CczLAq2FZDZZ-YWAFn5kY_6gr2RjJtCanKXDX3w/viewform