Институт IBA приглашает на Летний интенсивный курс по подготовке к TOEFL.



Данный курс рассчитан на людей,на людей, желающих в короткий срок подготовиться к сдаче международного экзамена.

Курс требует большего количества времени на занятия и основан на применении специальных методик человеческого восприятия, которые помогают усваивать за короткое время большее количество информации. Интенсивный график занятий способствует большей восприимчивости предмета изучения.

Начало обучения - 28 мая 2018 года.



Курс пройдет в режиме 4 раза в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам с 18.15 до 20.30 (3 ак. часа);

по пятницам (занятия в компьютерном классе) с 17.30 до 20.30 (4 ак.час.)



Требуемый уровень для зачисления на курс - не ниже В1 (Intermediate).



Адрес проведения: Амураторская, 4 (ст.м. Молодежная)



Курс охватывает все аспекты экзамена (Reading, Listening, Speaking, Writing), а занятия в компьютерном классе составляют 40% всего курса.



Занятия ведут преподаватели, которые хорошо знакомы со структурой экзамена и сами сдали его на высокий балл.

В середине и в конце курса слушатели проходят пробные экзамены (mock exams), которые помогают ощутить прогресс обучения, оценить свои силы перед реальным экзаменом.



Перед зачислением на курс необходимо пройти тестирование (на базе нашего Института, по предварительной записи) на определение уровня владения английским языком.



Получить более подробную информацию можно по телефону:

(029) 379 37 33,

VZaikina@iba.by