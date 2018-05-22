Мастер-класс "Как правильно оценить рынок и определить своих клиентов"

Дата проведения:
Место проведения:
28 мая в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет мастер-класс, посвященный поиску и выявлению конкурентных преимуществ стартапа.
Регистрация по ссылке.
Александр Паньков – основатель, директор и владелец Консалтинговой группы "Здесь и Сейчас". Александр работал руководителем и исполнителем более 150 консалтинговых проектов (угледобывающая, нефтедобывающая, металлургическая, автомобильная промышленность, телекоммуникации, IT-технологии и др.), является членом Ассоциации консультантов по управлению и организационному развитию (Москва).
В ходе мастер-класса Александр расскажет, как проводить оценку конкурентов для определения собственных конкурентных преимуществ и на какие нюансы стоит обращать внимание при выявлении портрета целевой аудитории.
Начало мероприятия: 19.00
Место: ул. А. Купревича 1, корпус 5.
Тел.: (+375-17) 269-39-13
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