Мастер-класс "Как правильно оценить рынок и определить своих клиентов"

28 мая в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет мастер-класс, посвященный поиску и выявлению конкурентных преимуществ стартапа.

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Александр Паньков – основатель, директор и владелец Консалтинговой группы "Здесь и Сейчас". Александр работал руководителем и исполнителем более 150 консалтинговых проектов (угледобывающая, нефтедобывающая, металлургическая, автомобильная промышленность, телекоммуникации, IT-технологии и др.), является членом Ассоциации консультантов по управлению и организационному развитию (Москва).

В ходе мастер-класса Александр расскажет, как проводить оценку конкурентов для определения собственных конкурентных преимуществ и на какие нюансы стоит обращать внимание при выявлении портрета целевой аудитории.

Начало мероприятия: 19.00

Место: ул. А. Купревича 1, корпус 5.

Тел.: (+375-17) 269-39-13