X Семинар «Перспективы и направления развития банковских информационных технологий в 2018 году»

6-8 июня Учебный центр Национального банка (д. Раубичи) примет на своей территории юбилейный cеминар «Перспективы и направления развития банковских информационных технологий в 2018 году».

Вот уже 10 лет подряд здесь собираются руководители ИТ-департаментов и департаментов по информационной безопасности банков, представители ИТ-компаний и регулятор в лице Национального банка Республики Беларусь для конструктивного диалога. Мероприятие давно стало востребованной площадкой для представителей банковского сектора Беларуси и ИТ-сферы, где можно открыто обсудить актуальные проблемы, наметить пути их решения, обсудить новинки ИТ-рынка и планы на текущий год.

В этом году запланированы выступления экспертов по следующим темам, волнующим банковское и ИТ сообщества:

- Интеграция банковских сервисов и технологии блокчейн;

- Реализация мгновенных платежей в Республике Беларусь;

- Роботизация процессов Банка и интеграция ПО;

- Использование машинного обучения в банковских процессах;

- Зарубежный опыт FinCERT;

- Операционная модель AML as a Service;

- Современные решения для ЦОД: гибкость, скорость и адаптивность;

- Повышение эффективности работы с мобильными и облачными приложениями, big data;

- Архитектурные вызовы цифровой трансформации.

Эти и многие другие тематики и ИТ-решения для оптимизации бизнес-процессов финансовых организаций будут рассмотрены в ходе семинара. Кроме того, ведущие эксперты поделятся практическим опытом внедрения и применения решений в дружеской атмосфере, способствующей выработке конструктивных и значимых решений.

Организаторами семинара выступают Национальный банк Республики Беларусь и Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк». Генеральным партнером мероприятия выступает корпорация Huawei.

Выражаем свою благодарность за поддержку партнерам мероприятия: СофтКлуб, IBA Group, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БайТехСолюшн, DPA-Squalio, НПП БЕЛСОФТ, Forbis, Schneider Electric, ЕРПБЕЛ, БАНКОВСКО-ФИНАНСОВАЯ ТЕЛЕСЕТЬ, Velcom, Смарт.