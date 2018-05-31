Управление командой тестировщиков

Программа тренинга:

1. Кто такие тестировщики

Составляем профиль идеального тестировщика в вакууме

Составляем профиль приемлемого для вашей компании тестировщика

2. 2.«Миссия» тест-менеджера

3. Как сформировать успешную команду?

Как сделать всех сотрудников в команде счастливыми?

Что такое счастье?

Математическая модель счастья

Универсальная мотивационная система, построенная на математическом понятии счастья

4. Делегирование задач

Осуществления делегирования

Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшара и ее ограничения

Микроменеджмент и макроменеджмент

Многочисленные примеры из жизни приматов в качестве гротесктной метафоры

Декомпозиция задач и общее видение

Специфические для методологии примеры

5. Мотивация

Почему «кнут» не работает и не заработает?

Почему наш «пряник» нравится только нам? Почему мы никогда не угадаем с «пряником»

Лидер и менеджер – поговорим об определениях

Как стать лидером, что такое харизма и другие риторические вопросы?

Обратная связь и наставничество

6. Контроль

Как оценить результат работы тестировщика, примеры и контр примеры?

Как организовать «ненавязчивый» контроль в разных проектных командах?

Примеры, в том числе, с привязкой к методологии

7. Развитие команды

Модель итеративного развития

Как правильно развивать других и себя в рамках замкнутого цикла?

Советы по работе над планом персонального развития, как на уровне сотрудника, так и на уровне команды.

Коммуникации в команде

Что зависит от менеджера?

«Учитесь конфликтовать»

Как избежать «пустых» конфликтов

Как исключить конфликты с разработчиками и другими заинтересованными лицами?

Основы Communication Management, на уровне специалиста, группы тестирования, команды, отдела

Правило 60 \ 40

8. Управление временем для руководителя

Как оптимально распределить своё время?

Почему тайм-менеджмент не работает, как ТРИЗ поможет найти решение?

9. Case study

Благодаря тренингу Вы научитесь проводить собеседования, делегировать задачи и ответственность, мотивировать команду, развивать сотрудников, налаживать коммуникации и эффективно управлять своим временем.

Для подробного ознакомления с тренингом http://software-testing.ru/edu/1-schedule/263-test-managment.

Участие: Платно.

Ознакомление со стоимостью и условиями оплаты http://software-testing.ru/edu/1-schedule/263-test-managment#условия

Докладчик: Антон Семенченко

Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи.

Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, "хитрый" менеджер в компании EPAM Systems.