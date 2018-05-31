Управление командой тестировщиков

Дата проведения: 

22.06.2018

Место проведения: 

Платно

Программа тренинга:

1. Кто такие тестировщики

  • Составляем профиль идеального тестировщика в вакууме
  • Составляем профиль приемлемого для вашей компании тестировщика

 2.   2.«Миссия» тест-менеджера

3.   Как сформировать успешную команду?

  • Как сделать всех сотрудников в команде счастливыми?
  • Что такое счастье?
  • Математическая модель счастья
  • Универсальная мотивационная система, построенная на математическом понятии счастья

4. Делегирование задач

  • Осуществления делегирования
  • Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшара и ее ограничения
  • Микроменеджмент и макроменеджмент
  • Многочисленные примеры из жизни приматов в качестве гротесктной метафоры
  • Декомпозиция задач и общее видение
  • Специфические для методологии примеры

5.    Мотивация

  • Почему «кнут» не работает и не заработает?
  • Почему наш «пряник» нравится только нам? Почему мы никогда не угадаем с «пряником»
  • Лидер и менеджер – поговорим об определениях
  • Как стать лидером, что такое харизма и другие риторические вопросы?
  • Обратная связь и наставничество

6.    Контроль

  • Как оценить результат работы тестировщика, примеры и контр примеры?
  • Как организовать «ненавязчивый» контроль в разных проектных командах?
  • Примеры, в том числе, с привязкой к методологии

7.    Развитие команды

  • Модель итеративного развития
  • Как правильно развивать других и себя в рамках замкнутого цикла?
  • Советы по работе над планом персонального развития, как на уровне сотрудника, так и на уровне команды.
  • Коммуникации в команде
  • Что зависит от менеджера?
  • «Учитесь конфликтовать»
  • Как избежать «пустых» конфликтов
  • Как исключить конфликты с разработчиками и другими заинтересованными лицами?
  • Основы Communication Management, на уровне специалиста, группы тестирования, команды, отдела
  • Правило 60 \ 40

8.    Управление временем для руководителя

  • Как оптимально распределить своё время?
  • Почему тайм-менеджмент не работает, как ТРИЗ поможет найти решение?

9.   Case study

Благодаря тренингу Вы научитесь проводить собеседования, делегировать задачи и ответственность, мотивировать команду, развивать сотрудников, налаживать коммуникации и эффективно управлять своим временем.

Для подробного ознакомления с тренингом http://software-testing.ru/edu/1-schedule/263-test-managment.

Участие: Платно.

Ознакомление со стоимостью и условиями оплаты http://software-testing.ru/edu/1-schedule/263-test-managment#условия

Докладчик: Антон Семенченко

Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи.

Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, "хитрый" менеджер в компании EPAM Systems.

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