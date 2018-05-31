Управление командой тестировщиков

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Программа тренинга:
1. Кто такие тестировщики
- Составляем профиль идеального тестировщика в вакууме
- Составляем профиль приемлемого для вашей компании тестировщика
2. 2.«Миссия» тест-менеджера
3. Как сформировать успешную команду?
- Как сделать всех сотрудников в команде счастливыми?
- Что такое счастье?
- Математическая модель счастья
- Универсальная мотивационная система, построенная на математическом понятии счастья
4. Делегирование задач
- Осуществления делегирования
- Модель ситуационного лидерства Херси и Бланшара и ее ограничения
- Микроменеджмент и макроменеджмент
- Многочисленные примеры из жизни приматов в качестве гротесктной метафоры
- Декомпозиция задач и общее видение
- Специфические для методологии примеры
5. Мотивация
- Почему «кнут» не работает и не заработает?
- Почему наш «пряник» нравится только нам? Почему мы никогда не угадаем с «пряником»
- Лидер и менеджер – поговорим об определениях
- Как стать лидером, что такое харизма и другие риторические вопросы?
- Обратная связь и наставничество
6. Контроль
- Как оценить результат работы тестировщика, примеры и контр примеры?
- Как организовать «ненавязчивый» контроль в разных проектных командах?
- Примеры, в том числе, с привязкой к методологии
7. Развитие команды
- Модель итеративного развития
- Как правильно развивать других и себя в рамках замкнутого цикла?
- Советы по работе над планом персонального развития, как на уровне сотрудника, так и на уровне команды.
- Коммуникации в команде
- Что зависит от менеджера?
- «Учитесь конфликтовать»
- Как избежать «пустых» конфликтов
- Как исключить конфликты с разработчиками и другими заинтересованными лицами?
- Основы Communication Management, на уровне специалиста, группы тестирования, команды, отдела
- Правило 60 \ 40
8. Управление временем для руководителя
- Как оптимально распределить своё время?
- Почему тайм-менеджмент не работает, как ТРИЗ поможет найти решение?
9. Case study
Благодаря тренингу Вы научитесь проводить собеседования, делегировать задачи и ответственность, мотивировать команду, развивать сотрудников, налаживать коммуникации и эффективно управлять своим временем.
Для подробного ознакомления с тренингом http://software-testing.ru/edu/1-schedule/263-test-managment.
Участие: Платно.
Ознакомление со стоимостью и условиями оплаты http://software-testing.ru/edu/1-schedule/263-test-managment#условия
Докладчик: Антон Семенченко
Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи.
Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, "хитрый" менеджер в компании EPAM Systems.
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