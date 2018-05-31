Архитектура автоматизации тестирования

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Программа тренинга
- Концептуальные основы ООП для QA
- Рефакторинг по Фаулеру и Кириевски как критерий перехода от процедурных решений к ООП, от state less к state full архитектуре и обратно
- Архитектура решений Автоматизации тестирования: концепция, слои, модули
- Automation Design Patterns (UI mostly)
- Selenium wrappers и вопросы Архитектуры
- Демонстрация реализации QA Automation Design Patterns на практике, сравнительный анализ вариантов реализации
- Основные GoF Design Patterns в Автоматизации
- Основные Anti-Patterns в Автоматизации
- Параллельный запуск тестов
- Rest API Automation
- Continuous Integration \ Continuous Delivery
- Типовые вопросы по архитектуре Автоматизации на интервью
- «Как стать Senior Automation Engineer 2.0»
Слушатель получит исчерпывающие ответы на наиболее актуальные вопросы построения эффективной, минимизирующей усилия \ траты Архитектуры того или иного решения Автоматизации тестирования.
Для подробного ознакомления с программой тренинга http://software-testing.ru/edu/3/260-architecture
Участие: Платно.
Для ознакомления с условиями оплаты http://software-testing.ru/edu/3/260-architecture#условия
Спикер: Антон Семенченко
Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи.
Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, "хитрый" менеджер в компании EPAM Systems.
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