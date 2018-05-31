Архитектура автоматизации тестирования

Дата проведения: 

24.06.2018

Место проведения: 

Платно

Программа тренинга

  • Концептуальные основы ООП для QA
  • Рефакторинг по Фаулеру и Кириевски как критерий перехода от процедурных решений к ООП, от state less к state full архитектуре и обратно
  • Архитектура решений Автоматизации тестирования: концепция, слои, модули
  • Automation Design Patterns (UI mostly)
  • Selenium wrappers и вопросы Архитектуры
  • Демонстрация реализации QA Automation Design Patterns на практике, сравнительный анализ вариантов реализации
  • Основные GoF Design Patterns в Автоматизации
  • Основные Anti-Patterns в Автоматизации
  • Параллельный запуск тестов
  • Rest API Automation
  • Continuous Integration \ Continuous Delivery
  • Типовые вопросы по архитектуре Автоматизации на интервью
  • «Как стать Senior Automation Engineer 2.0»

Слушатель получит исчерпывающие ответы на наиболее актуальные вопросы построения эффективной, минимизирующей усилия \ траты Архитектуры того или иного решения Автоматизации тестирования.

Для подробного ознакомления с программой тренинга http://software-testing.ru/edu/3/260-architecture

Участие: Платно.
Для ознакомления с условиями оплаты http://software-testing.ru/edu/3/260-architecture#условия
Спикер: Антон Семенченко

Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи.

Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, "хитрый" менеджер в компании EPAM Systems.
 

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