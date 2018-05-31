Архитектура автоматизации тестирования

Программа тренинга

Концептуальные основы ООП для QA

Рефакторинг по Фаулеру и Кириевски как критерий перехода от процедурных решений к ООП, от state less к state full архитектуре и обратно

Архитектура решений Автоматизации тестирования: концепция, слои, модули

Automation Design Patterns (UI mostly)

Selenium wrappers и вопросы Архитектуры

Демонстрация реализации QA Automation Design Patterns на практике, сравнительный анализ вариантов реализации

Основные GoF Design Patterns в Автоматизации

Основные Anti-Patterns в Автоматизации

Параллельный запуск тестов

Rest API Automation

Continuous Integration \ Continuous Delivery

Типовые вопросы по архитектуре Автоматизации на интервью

«Как стать Senior Automation Engineer 2.0»

Слушатель получит исчерпывающие ответы на наиболее актуальные вопросы построения эффективной, минимизирующей усилия \ траты Архитектуры того или иного решения Автоматизации тестирования.

Для подробного ознакомления с программой тренинга http://software-testing.ru/edu/3/260-architecture



Участие: Платно.

Для ознакомления с условиями оплаты http://software-testing.ru/edu/3/260-architecture#условия

Спикер: Антон Семенченко

Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи.

Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, "хитрый" менеджер в компании EPAM Systems.

