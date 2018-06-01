14 июня специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело разберут типовые вопросы и ошибки, с которыми сталкиваются компании после вступления в ПВТ и расскажут, как их избежать.

На реальных примерах мы рассмотрим:

1. Почему надо внимательно относится к дате на актах выполненных работ и к каким последствиям может привести небрежное отношение к этому вопросу.

2. Ситуации, в которых стоит задуматься о правильном распределении затрат в учете.

3. Ошибку в определении даты перехода с УСН на ОСН после вступления в ПВТ.

4. Ошибки при покупке услуг у иностранных компаний после вступления в ПВТ.

5. Какие документы надо оформить с сотрудниками, чтобы в полной мере использовать все льготы ПВТ. И что будет, если этого не сделать.

Программа мастер-класса:

18:30 - 19:00 Сбор гостей, велком-кофе.

19:00 - 19:50 Маргарита Новосельцева: “Ошибки IT-компаний после вступления в ПВТ: разбор кейсов для руководителей.”

19:50 - 20:10 Алеся Третьякевич: “Что нужно сделать IT-компании после вступления в ПВТ по сотрудникам”.

20:10 - 20:45 Ответы на вопросы, чай/кофе.

Ваши вопросы Вы можете прислать заранее на client@dsvd.by - это поможет спикерам подготовиться и дать более развернутые ответы.

Мы не отвечаем на бухгалтерские вопросы, не поясняем как заполнять декларации и делать проводки. Наша цель - рассказать руководителям IT-компаний, с какими проблемами они могут столкнуться и как их решить.

Спикеры:

1) Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского и налогового консалтинга с 12-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 150 компаний.

2) Алеся Третьякевич - зам. начальника отдела зарплаты и кадров Делай Свое Дело.

Стоимость: 15 BYN. Купить билет.

Когда: 14 июня (четверг), 19:00

Место: Space, ул. Октябрьская 16/4.