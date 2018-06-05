Метрики ручного и автоматизированного тестирования, ROI автоматизации

Дата проведения: 

23.06.2018

Место проведения: 

Платно

Программа тренинга

  1. Тестовая стратегия как контекст для метрик
  2. Основные понятия
  3. Структура тестовой стратегии
  4. Определение эффективности тестирования, используя метрики
  5. Оптимизация тестовой стратегии, используя метрики

Метрики, общие для функционального и автоматизированного тестирования

  • Основные понятия
  • Quality assurance и Quality Control как контекст
  • Метрики и классификация
  • Метрики, общие для функционального и автоматизированного тестирования
  • Структура минимального полного отчета с использованием метрик
  • Шаблон отчета с использованием метрик
  • Шаблоны рассчета основных метрик, а так же шаблоны визуализации
  • Практика

Метрики ручного тестирования

  • Детальная информация о множестве метрик ручного тестирования
  • Примеры
  • Практика

Метрики автоматизированного тестирования

  • Детальная информация о множестве метрик ручного тестирования
  • Примеры
  • Практика

ROI Calculator как одна из ключевых метрик в тестировании

  • Определение
  • Алгоритм рассчета ROI

- 5 шагов алгоритма
- 4 входных документа
- 5 выходных документов
- Выгодна ли автоматизация тестирования
- Что тестировать
-  Когда тестировать
-  Как тестировать
- Критерий успеха проекта

  • Способы использования ROI
  • Алгоритм получения необходимых данных
  • Алгоритм разработки ROI Calculator-а под нужды проекта
  • Особенности рассчета ROI для UI Автоматизации
  • Особенности рассчета ROI для REST Автоматизации
  • Особенности рассчета ROI для Unit тестирования
  • Пирамида тестирования через призму ROI калькулятора
  • Примеры

B.E. Основы работы с Pivot

  • Основы работы с Pivot
  • Пример работы с историческими данными проекта
  • Практика
Тренинг будет полезен всем QA middle+ специалистам, менеджерам в тестировании, проектным менеджерам.
 
Для подробного ознакомления с тренингом http://software-testing.ru/edu/3/259-metrics

Ознакомление со стоимостью и условиями оплаты http://software-testing.ru/edu/3/259-metrics#условия .

Докладчик: Антон Семенченко 

Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи. Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, "хитрый" менеджер в компании EPAM Systems.

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