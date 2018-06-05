Метрики ручного и автоматизированного тестирования, ROI автоматизации

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Программа тренинга
- Тестовая стратегия как контекст для метрик
- Основные понятия
- Структура тестовой стратегии
- Определение эффективности тестирования, используя метрики
- Оптимизация тестовой стратегии, используя метрики
Метрики, общие для функционального и автоматизированного тестирования
- Основные понятия
- Quality assurance и Quality Control как контекст
- Метрики и классификация
- Метрики, общие для функционального и автоматизированного тестирования
- Структура минимального полного отчета с использованием метрик
- Шаблон отчета с использованием метрик
- Шаблоны рассчета основных метрик, а так же шаблоны визуализации
- Практика
Метрики ручного тестирования
- Детальная информация о множестве метрик ручного тестирования
- Примеры
- Практика
Метрики автоматизированного тестирования
- Детальная информация о множестве метрик ручного тестирования
- Примеры
- Практика
ROI Calculator как одна из ключевых метрик в тестировании
- Определение
- Алгоритм рассчета ROI
- 5 шагов алгоритма
- 4 входных документа
- 5 выходных документов
- Выгодна ли автоматизация тестирования
- Что тестировать
- Когда тестировать
- Как тестировать
- Критерий успеха проекта
- Способы использования ROI
- Алгоритм получения необходимых данных
- Алгоритм разработки ROI Calculator-а под нужды проекта
- Особенности рассчета ROI для UI Автоматизации
- Особенности рассчета ROI для REST Автоматизации
- Особенности рассчета ROI для Unit тестирования
- Пирамида тестирования через призму ROI калькулятора
- Примеры
B.E. Основы работы с Pivot
- Основы работы с Pivot
- Пример работы с историческими данными проекта
- Практика
Ознакомление со стоимостью и условиями оплаты http://software-testing.ru/edu/3/259-metrics#условия .
Докладчик: Антон Семенченко
Более 15 лет опыта в IT, основная специализация: автоматизированное тестирование, низкоуровневая разработка на C++ и ниже, Архитектура ПО, менеджмент, тренинги, продажи. Учредитель сообщества специалистов в области автоматизации тестирования COMAQA.BY; соучредитель сообщества суровых разработчиков на С/С++ и ниже COREHARD.BY; сообщества IT специалистов, переехавших в Беларусь InterIT.by; мета сообщества по запуску новых сообществ ITUp.by; соучредитель компании DPI.Solutions, "хитрый" менеджер в компании EPAM Systems.
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