Конференция Бизнес Ринг

Дата проведения: 

с 13.06.2018 по 14.06.2018

Место проведения: 

Бесплатно

13-14 июня 2018 года пройдет онлайн конференция Бизнес Ринг
2 дня, 12 докладов, и все они о том, как отстроиться от конкурентов.
Время онлайн-трансляций с 14:00 до 20:00

На конференции опытные предприниматели расскажут, какие приемы отстройки
от конкурентов они используют в своих нишах, как показывают свои преимущества,
раскрывают выгоды для клиента.

Вас ждут 12 интересных раундов, вы узнаете на реальных примерах и кейсах:

  • как обойти конкурентов, продавая товары
  • как получить преимущество на рынке услуг
  • как выделиться на рынке обучения

Спикеры поделятся интересными примерами, кейсами из разных направлений бизнеса.
Перенимайте чужой опыт, избегайте ошибок в своем бизнесе.

Приглашаем на Бизнес Ринг:

  • Предпринимателей и владельцев бизнеса
  • Маркетологов и PR-специалистов
  • Руководителей отделов продаж


Конференция бесплатная. 
Смотрите программу и регистрируйтесь http://www.bizring.ru/

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