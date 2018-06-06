13-14 июня 2018 года пройдет онлайн конференция Бизнес Ринг

2 дня, 12 докладов, и все они о том, как отстроиться от конкурентов.

Время онлайн-трансляций с 14:00 до 20:00

На конференции опытные предприниматели расскажут, какие приемы отстройки

от конкурентов они используют в своих нишах, как показывают свои преимущества,

раскрывают выгоды для клиента.

Вас ждут 12 интересных раундов, вы узнаете на реальных примерах и кейсах:

как обойти конкурентов, продавая товары

как получить преимущество на рынке услуг

как выделиться на рынке обучения

Спикеры поделятся интересными примерами, кейсами из разных направлений бизнеса.

Перенимайте чужой опыт, избегайте ошибок в своем бизнесе.

Приглашаем на Бизнес Ринг:

Предпринимателей и владельцев бизнеса

Маркетологов и PR-специалистов

Руководителей отделов продаж



Конференция бесплатная.

Смотрите программу и регистрируйтесь http://www.bizring.ru/