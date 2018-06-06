Дата проведения:
с 13.06.2018 по 14.06.2018
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
13-14 июня 2018 года пройдет онлайн конференция Бизнес Ринг
На конференции опытные предприниматели расскажут, какие приемы отстройки
Спикеры поделятся интересными примерами, кейсами из разных направлений бизнеса.
13-14 июня 2018 года пройдет онлайн конференция Бизнес Ринг
2 дня, 12 докладов, и все они о том, как отстроиться от конкурентов.
Время онлайн-трансляций с 14:00 до 20:00
На конференции опытные предприниматели расскажут, какие приемы отстройки
от конкурентов они используют в своих нишах, как показывают свои преимущества,
раскрывают выгоды для клиента.
Вас ждут 12 интересных раундов, вы узнаете на реальных примерах и кейсах:
- как обойти конкурентов, продавая товары
- как получить преимущество на рынке услуг
- как выделиться на рынке обучения
Спикеры поделятся интересными примерами, кейсами из разных направлений бизнеса.
Перенимайте чужой опыт, избегайте ошибок в своем бизнесе.
Приглашаем на Бизнес Ринг:
- Предпринимателей и владельцев бизнеса
- Маркетологов и PR-специалистов
- Руководителей отделов продаж
Конференция бесплатная.
Смотрите программу и регистрируйтесь http://www.bizring.ru/
Добавить комментарий