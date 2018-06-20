II Московский фестиваля иностранных языков MFFL

Второй ежегодный фестиваль собирает на своей площадке языковые школы и лингвистические центры Москвы, преподавателей иностранных языков для желающих начать или усовершенствовать знания иностранного языка для своих целей.

Уникальная площадка для знакомства с московскими языковыми школами и центрами, а также профессиональными преподавателями из Москвы, Британии и Европы. Для тех, кто ищет возможность для старта или получения профессионального уровня знаний иностранного языка. Вне зависимости от возраста и целей вы сможете подобрать наиболее продуктивный способ обучения, познакомится с современными возможностями в изучении языков, пройти тесты, посетить мастер-классы и пообщаться с профессиональными преподавателями и специалистами.

ДЕТЯМ

Специально для детей всех возрастов буду предложены сотни современных обучающих программ, которые помогут начать или продолжить знакомство малыша с иностранным языком.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Современные технологии в образовании. Специальные методики для получения бизнес-уровня, обучения детей и подростков, дистанционное изучение и многое другое будет представлено для посетителей фестиваля.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Преподаватели со всего мира будут рады встречи с вами, возможности обсудить наиболее продуктивные методы обучения, а также провести консультацию по интересующим вопросам.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Вы сможете посетить пробные уроки как для взрослых, так и для детей. Пройти тесты, чтоб узнать свой уровень владения иностранным языком, проконсультироваться у специалистов и преподавателей.

STUDY MARKET

Книги, учебники, рабочие тетради и другой необходимый материал на всех языках мира.

Дата/Время: 26 августа, с 11.00-19.00

Адрес: Красный октябрь/Берсеневская набережная 6с3

Возраст: +6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ