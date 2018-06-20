II Московский фестиваля иностранных языков MFFL

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Второй ежегодный фестиваль собирает на своей площадке языковые школы и лингвистические центры Москвы, преподавателей иностранных языков для желающих начать или усовершенствовать знания иностранного языка для своих целей.
Уникальная площадка для знакомства с московскими языковыми школами и центрами, а также профессиональными преподавателями из Москвы, Британии и Европы. Для тех, кто ищет возможность для старта или получения профессионального уровня знаний иностранного языка. Вне зависимости от возраста и целей вы сможете подобрать наиболее продуктивный способ обучения, познакомится с современными возможностями в изучении языков, пройти тесты, посетить мастер-классы и пообщаться с профессиональными преподавателями и специалистами.
ДЕТЯМ
Специально для детей всех возрастов буду предложены сотни современных обучающих программ, которые помогут начать или продолжить знакомство малыша с иностранным языком.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Современные технологии в образовании. Специальные методики для получения бизнес-уровня, обучения детей и подростков, дистанционное изучение и многое другое будет представлено для посетителей фестиваля.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Преподаватели со всего мира будут рады встречи с вами, возможности обсудить наиболее продуктивные методы обучения, а также провести консультацию по интересующим вопросам.
МАСТЕР-КЛАССЫ
Вы сможете посетить пробные уроки как для взрослых, так и для детей. Пройти тесты, чтоб узнать свой уровень владения иностранным языком, проконсультироваться у специалистов и преподавателей.
STUDY MARKET
Книги, учебники, рабочие тетради и другой необходимый материал на всех языках мира.
Дата/Время: 26 августа, с 11.00-19.00
Адрес: Красный октябрь/Берсеневская набережная 6с3
Возраст: +6
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