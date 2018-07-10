DevGAMM Minsk 2018

Конференция включает в себя доклады, мастер-классы, круглые столы, выставку игр DevGAMM Showcase, церемонию награждения DevGAMM Awards, а также ряд мероприятий, направленных на обмен опытом и налаживание контактов. Среди них трёхминутные встречи с издателями Speed Game Dating, шоу Game Lynch, Meetpoint, Cтена Вакансий и многое другое.



90% контента о разработке игр и только 10% о маркетинге.



Сайт мероприятия: https://devgamm.com/minsk2018/ ru/

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Место проведения:

Минск, проспект Победителей, 20, Marriott

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