DevGAMM Minsk 2018

Дата проведения:
с 15.11.2018 по 16.11.2018
Место проведения:
Платно
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Конференция включает в себя доклады, мастер-классы, круглые столы, выставку игр DevGAMM Showcase, церемонию награждения DevGAMM Awards, а также ряд мероприятий, направленных на обмен опытом и налаживание контактов. Среди них трёхминутные встречи с издателями Speed Game Dating, шоу Game Lynch, Meetpoint, Cтена Вакансий и многое другое.
ru/
Место проведения:
Конференция включает в себя доклады, мастер-классы, круглые столы, выставку игр DevGAMM Showcase, церемонию награждения DevGAMM Awards, а также ряд мероприятий, направленных на обмен опытом и налаживание контактов. Среди них трёхминутные встречи с издателями Speed Game Dating, шоу Game Lynch, Meetpoint, Cтена Вакансий и многое другое.
90% контента о разработке игр и только 10% о маркетинге.
Сайт мероприятия: https://devgamm.com/minsk2018/
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Место проведения:
Минск, проспект Победителей, 20, Marriott
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