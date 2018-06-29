Международная конференция «Телематика 2018»

С 3 по 6 июля в Минске на конференции «Телематика 2018» соберутся лидеры области спутникового мониторинга транспорта из стран СНГ и Восточной Европы. Игроки рынка обсудят умные решения для грузоперевозок, сельского хозяйства, защиты от угонов, мониторинга детей и видеонаблюдения. В частности, технические специалисты сферы расскажут, как новые технологии помогают собрать и сохранить урожай, безопасно доставлять детей до школ и пассажиров до самолетов, а также автоматически действовать согласно приказам Минздрава и нормам СанПиН при доставке продовольственных товаров. Свои идеи, продукты и кейсы представят такие компании с мировым именем, как:

Iridium - единственный провайдер спутниковой связи, который покрывает 100% поверхности земли, обладатель 66 спутников на низкой околоземной орбите.

Teltonika - литовский производитель телематического оборудования (в том числе OBD-трекеров, позволяющих не нарушать гарантию на авто), который поставляет устройства в 150 стран мира. На их счету уже 7 000 000 устройств!

Nekta – создатели платформы для учета и анализа данных счетчиков. Они научили обычные дома посылать данные об использовании воды, электричества и газа в облако и активно развиваются в сфере ЖКХ.

В этом году опытом поделятся 120 компаний из России, Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Германии, Болгарии, Молдовы, Литвы и Китая. Участники конференции – 250 разработчиков программного обеспечения, производителей оборудования, провайдеров связи, партнеры белорусского разработчика ПО Gurtam – обсудят будущее спутникового мониторинга транспорта. Подробное расписание конференции опубликовано на сайте «Телематики 2018».

Конференцию посетят и ведущие белорусские производители телематического оборудования - Технотон и Мехатроника. Первые выступят в качестве спикеров и поделятся опытом в оборудовании сложных объектов и мониторинге нескольких тысяч параметров одновременно при помощи прибора собственной разработки.

К ним присоединится поставщик услуг спутникового мониторинга и партнер Gurtam в Беларуси - Wialon Operator. В нашей стране компания подключила к мониторингу таких гигантов, как МАЗ, Трайпл, Электросила, Евроторг, и готова поделиться опытом работы на белорусском рынке.

5 июля в гостинице Пекин, где будут проходить два дня конференции, гости смогут посетить экспозицию оборудования технологических партнеров. Некоторые телематические устройства будут представлены в Минске впервые.

Беларусь известна во всем мире, как источник качественного аутсорса, крутых игровых и развлекательных приложений и, как мы теперь видим, решениями для бизнеса. Если специалисты в сфере телематики хотят узнать о тенденциях рынка или о том, как оптимизировать их бизнес – они едут в Беларусь. 14-17 августа на конференции «Telematics 2018» такой возможностью воспользуются представители бизнесов еще более чем 40 стран Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.