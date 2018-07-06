Ошибки IT-компаний после вступления в ПВТ: разбор кейсов для руководителей

Планируете вступить в ПВТ? Хотите учесть все нюансы заранее и не наделать ошибок?

Приходите 2 августа на разбор кейсов от бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело. Наши специалисты расскажут о типовых ошибках, которые совершают компании после вступления в ПВТ, и о том, как их избежать. Юридическая компания Revera прокомментирует новые виды деятельности резидентов ПВТ и расскажет, как их дозаявить тем, кто уже в ПВТ.

Какие ошибки разберем?

Выбор даты на актах выполненных работ. Неверное определение даты перехода с УСН на ОСН. Неверное распределение затрат при переходе в ПВТ. Применение льгот ко всем видам деятельности. Ошибки при покупке услуг у иностранных компаний. Применение льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников.

Бонус от Revera: разбор видов деятельности в бизнес-плане при вступлении в ПВТ и процедура дозаявления новых видов деятельности в бизнес-план для тех, кто уже вступил в ПВТ.

Программа мастер-класса:

18:45 - 19:00 Сбор гостей, велком-кофе.

19:00 - 20:00 Маргарита Новосельцева “Ошибки IT-компаний после вступления в ПВТ”.

20:00 - 20:30 Артем Хандрико “Новые виды деятельности резидентов ПВТ”.

20:30 - 21:00 Ответы на вопросы, чай/кофе.

Мы не отвечаем на бухгалтерские вопросы, не поясняем как заполнять декларации и делать проводки. Наша цель - рассказать руководителям IT-компаний, с какими проблемами они могут столкнуться и как их решить.

Спикеры:

1) Маргарита Новосельцева - руководитель IT направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского и налогового консалтинга с 13-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 150 компаний.

2) Артем Хандрико - юрист корпоративной практики REVERA. Специализируется на сопровождении IT бизнеса и поддержке компаний-резидентов ПВТ. Автор порталов VC.RU, DEV.BY.

Стоимость: 15 BYN. Купить билет.

Когда: 2 августа (четверг), 19:00.