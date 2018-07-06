Ошибки IT-компаний после вступления в ПВТ: разбор кейсов для руководителей

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Планируете вступить в ПВТ? Хотите учесть все нюансы заранее и не наделать ошибок?
Приходите 2 августа на разбор кейсов от бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело. Наши специалисты расскажут о типовых ошибках, которые совершают компании после вступления в ПВТ, и о том, как их избежать. Юридическая компания Revera прокомментирует новые виды деятельности резидентов ПВТ и расскажет, как их дозаявить тем, кто уже в ПВТ.
Какие ошибки разберем?
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Выбор даты на актах выполненных работ.
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Неверное определение даты перехода с УСН на ОСН.
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Неверное распределение затрат при переходе в ПВТ.
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Применение льгот ко всем видам деятельности.
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Ошибки при покупке услуг у иностранных компаний.
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Применение льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников.
Бонус от Revera: разбор видов деятельности в бизнес-плане при вступлении в ПВТ и процедура дозаявления новых видов деятельности в бизнес-план для тех, кто уже вступил в ПВТ.
Программа мастер-класса:
18:45 - 19:00 Сбор гостей, велком-кофе.
19:00 - 20:00 Маргарита Новосельцева “Ошибки IT-компаний после вступления в ПВТ”.
20:00 - 20:30 Артем Хандрико “Новые виды деятельности резидентов ПВТ”.
20:30 - 21:00 Ответы на вопросы, чай/кофе.
Мы не отвечаем на бухгалтерские вопросы, не поясняем как заполнять декларации и делать проводки. Наша цель - рассказать руководителям IT-компаний, с какими проблемами они могут столкнуться и как их решить.
Спикеры:
1) Маргарита Новосельцева - руководитель IT направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского и налогового консалтинга с 13-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 150 компаний.
2) Артем Хандрико - юрист корпоративной практики REVERA. Специализируется на сопровождении IT бизнеса и поддержке компаний-резидентов ПВТ. Автор порталов VC.RU, DEV.BY.
Стоимость: 15 BYN. Купить билет.
Когда: 2 августа (четверг), 19:00.
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