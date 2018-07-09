Сообщество Comaqa.by при поддержке компаний DPI.Solutions и EPAM Systems 14 июля (суббота) собирает Comaqa Open Air.

Начало регистрации: 11-30

Место регистрации и мероприятия: г. Минск, ул. Академика Купревича, 3В (K3V).

Время проведения: 11-30 - 17-30

Стоимость: 25 белорусских рублей

Детальная информация: Comaqa Open Air 2018

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Событие разделено на два потока.

Поток А: Loft на K3V 7 этаж

Программа:

1) 12-00 - 12-40 “XPath - tips and tricks”; Илья Наумович; 40 минут

2) 12-50 - 13-30 “Основы формального доказательства корректности программ” часть 1; Вадим Винник; 40 минут

3) 13-40 - 14-20 “Основы формального доказательства корректности программ”, часть 2; Вадим Винник; 40 минут

4) 14-30 - 14-50 “QA в реальной жизни с реальными людьми”, Алиса Бойко; 20 минут

5) 15-00 - 15-40 “Модель компетенций QA специалиста как инструмент для проведения собеседований, разработки планов индивидуального и командного развития, пересмотра зарплаты”, часть 1; Антон Семенченко; 40 минут

6) 15-50 - 16-30 “Модель компетенций QA специалиста как инструмент для проведения собеседований, разработки планов индивидуального и командного развития, пересмотра зарплаты”, часть 2; Антон Семенченко; 40 минут

7) 16-40 - 17-00 “Тема уточняется”; Вадим Зубович; 20 минут

Поток B - Open Air

Тематические стенды:

“Менеджмент в тестировании” - Роман Сорока и другие замечательные эксперты

“Архитектура решений по автоматизации тестирования” - Вадим Зубович, Антон Семенченко и другие замечательные эксперты

“Всякая QA всячина” - Евгений Карпович, Тимофей Авилин и другие замечательные эксперты

Тематические стенды будут активны в течение конференции, в любое время вы сможете подойти и попытаться найти ответ на свой однозначный наболевший проектный вопрос, эксперты со своей стороны сделают все возможное, чтобы Вам помочь.

В течение всего дня ждут: безалкогольные напитки, чай, кофе, печенье, овощи, фрукты, лаваш и, конечно, море замечательного около диетического шашлыка из телятины. Прибавьте свежий воздух в сосновом бору и пение птиц.

Для того, чтобы всем участникам было комфортно мы вынуждены установить ограничение - 150 человек.

Для всех участников организована свободная парковка.