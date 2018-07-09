Дата проведения:
Место проведения:
Сообщество Comaqa.by при поддержке компаний DPI.Solutions и EPAM Systems 14 июля (суббота) собирает Comaqa Open Air.
Начало регистрации: 11-30
Место регистрации и мероприятия: г. Минск, ул. Академика Купревича, 3В (K3V).
Время проведения: 11-30 - 17-30
Стоимость: 25 белорусских рублей
Детальная информация: Comaqa Open Air 2018
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Событие разделено на два потока.
Поток А: Loft на K3V 7 этаж
Программа:
1) 12-00 - 12-40 “XPath - tips and tricks”; Илья Наумович; 40 минут
2) 12-50 - 13-30 “Основы формального доказательства корректности программ” часть 1; Вадим Винник; 40 минут
3) 13-40 - 14-20 “Основы формального доказательства корректности программ”, часть 2; Вадим Винник; 40 минут
4) 14-30 - 14-50 “QA в реальной жизни с реальными людьми”, Алиса Бойко; 20 минут
5) 15-00 - 15-40 “Модель компетенций QA специалиста как инструмент для проведения собеседований, разработки планов индивидуального и командного развития, пересмотра зарплаты”, часть 1; Антон Семенченко; 40 минут
6) 15-50 - 16-30 “Модель компетенций QA специалиста как инструмент для проведения собеседований, разработки планов индивидуального и командного развития, пересмотра зарплаты”, часть 2; Антон Семенченко; 40 минут
7) 16-40 - 17-00 “Тема уточняется”; Вадим Зубович; 20 минут
Поток B - Open Air
Тематические стенды:
“Менеджмент в тестировании” - Роман Сорока и другие замечательные эксперты
“Архитектура решений по автоматизации тестирования” - Вадим Зубович, Антон Семенченко и другие замечательные эксперты
“Всякая QA всячина” - Евгений Карпович, Тимофей Авилин и другие замечательные эксперты
Тематические стенды будут активны в течение конференции, в любое время вы сможете подойти и попытаться найти ответ на свой однозначный наболевший проектный вопрос, эксперты со своей стороны сделают все возможное, чтобы Вам помочь.
В течение всего дня ждут: безалкогольные напитки, чай, кофе, печенье, овощи, фрукты, лаваш и, конечно, море замечательного около диетического шашлыка из телятины. Прибавьте свежий воздух в сосновом бору и пение птиц.
Для того, чтобы всем участникам было комфортно мы вынуждены установить ограничение - 150 человек.
Для всех участников организована свободная парковка.
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