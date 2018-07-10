Алейников и Партнеры: "Оформление отношений с командой в ИТ-стартапе. Какие документы подписать?".

Дата проведения: 

12.07.2018

Место проведения: 

Бесплатно

12 июля в бизнес-инкубаторе ПВТ в рамках цикла мероприятий, посвященных юридическим аспектам создания и запуска ИТ-бизнеса, пройдет митап, на котором будут детально рассмотрены вопросы документального оформления отношений с командой в IT-стартапе.

Экспертные лекции прочтут старший юрист Ксана Сидорук и юрист Юлия Сущенко одной из ведущих юридических фирм Беларуси «Алейников и Партнёры», специализирующейся на сопровождении инвестиционных проектов, сделок M&A в сфере ИТ.

Начало мероприятия: 19.00
бизнес-инкубатор ПВТ – ул. Купревича, 1/5

Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/MbEu6k 

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