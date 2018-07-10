Михаил Дубаков: "Стартап-аналитика: ключевые метрики".

17 июля в бизнес-инкубаторе пройдет митап, посвященный стартап-аналитике. Спикером выступит Михаил Дубаков.

Кроме этого Михаил разберет несколько реальных кейсов компании "Target Process", расскажет про ключевые метрики, которые они используют, и ответит на вопросы участников.

О спикере:

Михаил Дубаков - основатель группы компаний TargetProcess. Сейчас TargetProcess занимается разработкой систем управления проектами, которые используют методики Scrum и Kanban. Ее решения используют более 1 500 компаний из 50 стран мира, среди которых Cisco, Citrix, Caterpillar, Marriott. В штате TargetProcess около 100 человек. Офисы компании работают в Беларуси, Германии, на Кипре, в США.

Время: 19:00

Место: ул. Купревича, 1/5, (вход в здание со стороны МКАДа).

Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/DNBj85