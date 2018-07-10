Петр Дудин: "Аналитика инженерных и технологических стартапов"

13 июля в бизнес-инкубаторе пройдет митап "Аналитика инженерных и технологических стартапов", на котором Петр Дудин, директор компании EnCata, рассмотрит следующие темы:

- основные проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются стартапы;

- в каких вопросах стартапы чаще всего просят консультации;

- аспекты и нюансы работы "hardware"-стартапов в интернациональных масштабах;

- актуальные проблемы hardware;

Начало: 19:00

Место: ул. Купревича, 1/5

Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/64mwZm