Петр Дудин: "Аналитика инженерных и технологических стартапов"

Дата проведения:
13.07.2018
Место проведения:
Бесплатно
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13 июля в бизнес-инкубаторе пройдет митап "Аналитика инженерных и технологических стартапов", на котором Петр Дудин, директор компании EnCata, рассмотрит следующие темы:
- основные проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются стартапы;
- в каких вопросах стартапы чаще всего просят консультации;
- аспекты и нюансы работы "hardware"-стартапов в интернациональных масштабах;
- актуальные проблемы hardware;
Начало: 19:00
Место: ул. Купревича, 1/5
Ссылка на регистрацию: https://goo.gl/64mwZm
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