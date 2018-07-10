LOVEHACK – первый Хакатон по разработке приложений для любви

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Приглашаем на первый в Беларуси Хакатон по разработке приложений для любви и отношений! В мире создано много софта, связанного с отношениями, но его никогда не будет достаточно.
Ведь все, что нам нужно – это любовь. Приходите на самый жизнерадостный и игривый Хакатон, чтобы получить новый опыт и позитивные эмоции, а также сделать что-нибудь полезное (и приятное).
Кого ждем на LOVEHACK?
- Программистов, дизайнеров, маркетологов и других ИТ-специалистов
- Менторов и консультантов
- Людей со своими идеями и проектами по теме
- Команды, пары и одиночек (временно одиночек)
- Айтишников, любящих веселье и творческую движуху
Вам необязательно иметь свою идею, проект или команду – можно все это найти непосредственно на хакатоне!
Что можно делать на LOVEHACK?
- Приложения для знакомства, флирта, встреч и расставаний
- Игры и квесты про отношения
- Боты, аватары и другие помощники в личной жизни
- Видео, мультики, анимация на данную тему
- Программы, которые обучают людей общению и эмпатии
- Другие технологичные штуки, которые способны увеличить количество любви в мире
Что будет происходить на LOVEHACK ?
В пятницу, 13 июля, 18.00 – питчим идеи, организуемся в команды и начинаем делать проекты
Желающие могут работать над проектами и ночью (это же Love Hack)
В субботу, 14 июля, с 10 до 18 часов – состоятся ментор-сессии (что бы это ни значило). Также мы продолжим заниматься нетворкингом, а вечером сделаем чек проектов.
В воскресенье, 15 июля, с 10 до 15 часов – подготовим финальные питчи и будем рассказывать маленькие cool stories о своих проектах.
Высокое жюри (люди, хорошо понимающие в любви) определит победителей Хакатона.
Где состоится LOVEHACK?
Толстого, 8, Академия ШАГ, 3-й этаж
Как попасть на LOVEHACK?
Бесплатно (ведь это Хакатон о любви), но нужна зарегистрироваться):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPuIakk-MRlJkMgW6DVKEg7CdJQiygvW8XdtQQgIjsy84V2g/viewform
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